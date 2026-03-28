Bosch, Honda, Husqvarna, Gardena, Robomow, Stiga, Stihl, Worx… De nombreuses grandes marques proposent des tondeuses robots. À la clé, des dizaines de modèles, des prix qui varient de 300 à 3 000 € et autant de questions au moment de s’équiper. Chez Que Choisir , nous sélectionnons chaque année de nouvelles tondeuses pour les envoyer au laboratoire et les tester en conditions réelles. Qui peut en dire autant ? Facilité d’installation, performances de coupe, sécurité… Nos experts ont passé les tondeuses robots au crible pour que vous fassiez le bon choix.

Installation, performances de coupe, sécurité : seuls nos tests en laboratoire révèlent les vraies performances

L’essentiel par Que Choisir Mise à jour : 5 nouvelles tondeuses évaluées , vendus de 239 à 2 499 €, dotés de plus ou moins de technologies (capteurs, domotique).

, vendus de 239 à 2 499 €, dotés de plus ou moins de technologies (capteurs, domotique). Gare à l’installation : avant que la tondeuse robot soit autonome, il est indispensable de lui indiquer les zones à tondre ! Câble périphérique , GPS , caméra , Lidar … Il existe plusieurs technologies pour aborder cette étape cruciale qui n’est pas toujours simple.

avant que la tondeuse robot soit autonome, il est indispensable de lui indiquer les zones à tondre ! , , , … Il existe plusieurs technologies pour aborder cette étape cruciale qui n’est pas toujours simple. Alerte sécurité : sur la plupart des modèles, un code PIN permet de verrouiller la tondeuse en guise d’antivol et de sécurité enfants. Certains envoient un SMS au propriétaire en cas de problème. Un point à vérifier.

sur la plupart des modèles, un code PIN permet de verrouiller la tondeuse en guise d’antivol et de sécurité enfants. Certains envoient un au propriétaire en cas de problème. Un point à vérifier. Verdict : avec près de 45 tondeuses robots testées, le comparatif de Que Choisir est le plus à même de vous aiguiller selon vos besoins et les caractéristiques de votre jardin.

Comparatif Tondeuse robot Voir le comparatif

Quelles nouveautés avons-nous testées ?

Nous avons intégré à notre comparatif les références les plus récentes du marché :

3 modèles de fabricants spécialisés rejoignent notre comparatif : Ecovacs avec la GOAT O500 Panorama , Gardena avec la Smart Sileno Free et Dreame avec la Mova 1000 ;

avec la , avec la et avec la ; 1 tondeuse robot signée Lidl grossit aussi les rangs des concurrentes : la City PAMRC 250 A1 de Parkside. Vendue 239 €, soit 5 à 10 fois moins cher que les autres, elle offre des performances étonnantes.

Comment nous avons noté ces nouveautés ?

Pour garantir l’impartialité des résultats, les ingénieurs de Que Choisir appliquent un protocole strict. Contrairement aux sites qui se contentent de lister les caractéristiques des fabricants, nous vérifions si les promesses marketing sont réelles :

performances de coupe : si un modèle est bien noté sur ce critère, c’est qu’il ne vous décevra pas ! Nos experts jugent la régularité de la coupe, la répartition des brins d’herbe, l’apparence de la pelouse après le passage de la machine, et ce sur différentes pelouses, en pente ou pas, jonchées d’obstacles (bordures, parterres de fleurs, arbres, etc.) ;

si un modèle est bien noté sur ce critère, c’est qu’il ne vous décevra pas ! Nos experts jugent la de la coupe, la des brins d’herbe, de la pelouse après le passage de la machine, et ce sur différentes pelouses, en ou pas, (bordures, parterres de fleurs, arbres, etc.) ; nous évaluons également le bruit, l’autonomie et les éléments de sécurité.

Pourquoi ce test est-il réservé à nos abonnés ?

L’indépendance de Que Choisir garantit une information indépendante et sans concession :

tests en laboratoire : contrairement à la majorité des sites qui compilent les fiches fabricants, nous avons testé toutes ces tondeuses robots avec des outils de mesure et ce sont des experts qui ont mené ces essais comparatifs ;

contrairement à la majorité des sites qui compilent les fiches fabricants, nous avons testé toutes ces tondeuses robots avec des outils de mesure et ce sont des experts qui ont mené ces essais comparatifs ; achat anonyme : Que Choisir achète ses produits en rayon, comme vous le feriez. Aucun modèle de prêt destiné à la « presse », potentiellement optimisé, n’entre dans notre labo ;

achète ses produits en rayon, comme vous le feriez. Aucun modèle de prêt destiné à la « presse », potentiellement optimisé, n’entre dans notre labo ; expertise Labo : nous les avons utilisées en conditions réelles, sur de vraies pelouses, et avons réalisé des essais dans nos propres laboratoires pour obtenir des mesures physiques indiscutables ;

nous les avons utilisées en conditions réelles, sur de vraies pelouses, et avons réalisé des essais dans nos propres laboratoires pour obtenir des mesures physiques indiscutables ; 100 % indépendant : zéro publicité, zéro commission. Seul votre abonnement finance l’expertise technique des ingénieurs de Que Choisir et la rigueur de nos essais.

Nul doute qu’une tondeuse robot permet de gagner du temps en vous libérant de la corvée de la tonte. Ces tondeuses autonomes donnent pour la plupart de très bons résultats. Mais il est indispensable de trouver le modèle qui correspond le mieux à la configuration de votre jardin : surface, éventuelles pentes, présence d’arbres ou de murets… Tous les modèles ne répondront pas de la même manière à vos besoins.

→ Soutenez l’indépendance de Que Choisir et consultez notre comparatif de tondeuses robots.

Vos questions sur le test de tondeuses robots

Quel est le prix d’une tondeuse robot ?

Dans notre test, la tondeuse robot la plus chère coûte 3 000 €, et la moins chère 249 € (il s’agit du modèle de Lidl). La différence vient souvent du degré de perfectionnement.

Câble périphérique, GPS, Lidar… Comment choisir la technologie de repérage du terrain ?

À chacune ses avantages et ses inconvénients. Le câble périphérique permet de délimiter les zones à tondre, mais son installation est souvent fastidieuse. Les technologies sans fil sont de plus en plus populaires. Le guidage GPS permet de modifier et de créer des zones facilement, mais il faut installer des récepteurs en hauteur. Le guidage avec une caméra évite bien les chocs, mais il faut tracer les limites du terrain. Le LiDAR (Light Detection and Ranging, détection et estimation de la distance par la lumière) est le plus perfectionné, mais aussi le plus fragile.

L’autonomie est-elle importante ?

Dans le cas d’une tondeuse robot qui se recharge toute seule, l’autonomie n’est pas vraiment un souci.

C’est surtout la puissance de la batterie qui est importante, car elle offre des capacités de tonte différentes. La tension (exprimée en volts [V]) représente la puissance et le couple délivrés par le moteur : plus elle est élevée, plus le robot sera efficace.

Besoin d’aide pour comprendre les technologies avant de choisir ?

Pour bien déchiffrer nos critères de test et éviter les erreurs à l’achat, découvrez les conseils détaillés de nos ingénieurs.

→ Lire notre guide d’achat de tondeuses robots