Appareils photo numériques compacts et bridges

La qualité d’image a été prépondérante dans la note globale.

Qualité photo

Pour la définition, une mire est photographiée en focales longue et courte (format Jpeg) et on apprécie la netteté au centre et aux bords de l’image. Le rendu des couleurs est évalué avec une mire multicolore. Pour les performances en faible luminosité, plusieurs photos sont prises sous diverses conditions, puis on jauge la netteté, la luminosité et le bruit. On juge aussi l’efficacité du flash (à 1, 3 et 5 m). Un jury composé de deux experts et trois amateurs se prononce sur différentes prises de vue en intérieur et en extérieur, et note l’efficacité du système de détection des visages. On teste le stabilisateur d’image (en simulant le tremblement de la main de l’utilisateur).

Qualité vidéo

En bonne lumière et en lumière faible, plusieurs scènes sont filmées et soumises au jury. La qualité du son est également prise en compte.

Qualité de l'écran et du viseur

La qualité du viseur et la lisibilité de l’écran lors des prises de vue sont évaluées au soleil et en faible lumière. L’angle de vue (de l’écran), intéressant pour les photos prises à bout de bras, est aussi apprécié. On note, enfin, la qualité de l’écran en mode lecture.

Performances

On note le temps de démarrage (délai nécessaire pour mettre l’appareil en marche et prendre une photo), le délai de déclenchement (photo d’un sujet situé à 1 m une fois la mise au point effectuée) et le délai entre deux prises de vue. Notre jury a aussi évalué divers paramètres : réglages de base, prise de vue, mise en place/­retrait de la batterie et de la carte mémoire, notice…

