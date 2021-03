© Jramosmi/Stock Adobe Aspirateurs balais rechargeables

Nous avons testé des aspirateurs balais rechargeables sans fil. Les performances d’aspiration ont été déterminantes.

→ Test Que Choisir : Comparatif Aspirateurs balais Test Que Choisir :

Performances d’aspiration

Nos essais sont réalisés avec des aspirateurs achetés anonymement dans le commerce (et non avec des appareils de prêt destinés aux organismes de presse). Les différentes mesures sont réalisées dans un laboratoire indépendant présentant une atmosphère contrôlée en température et humidité. Notre protocole de test se base sur les normes d’aptitude à la fonction internationales (IEC) ou européennes (EN), comme par exemple la norme 60312. Avant chaque essai, le réservoir est vidé et nettoyé et la batterie chargée à son maximum. La puissance d’aspiration maximale est utilisée pour chaque essai.

Aspiration sur sols durs

Aspiration des poussières sur sols durs : sur un sol recouvert de carrelage, une quantité précise de poussière minérale est répandue sur une zone de 70 cm de côté. Après un passage, puis trois, l’appareil est pesé pour estimer la quantité de poussière recueillie.

Aspiration des miettes sur sols durs : toujours sur le même type de sol, l’essai est reproduit avec 35 g de miettes répandues sur une zone de 0,7 m2 qui sont aspirées selon un mouvement en zigzag à la vitesse de 1 m/s.

Aspiration dans les fentes de parquet

Une quantité de poussière précise est insérée dans une fente reproduisant l’interstice entre deux lames de parquet en bois. La quantité de poussière aspirée est mesurée après un puis trois allers-retours sur la zone.

Aspiration des tapis et moquettes

Aspiration des poussières sur tapis et moquettes : un tapis de type Stratos Dura Air est couvert d’une quantité définie de poussière minérale (proche du sable). La quantité de poussière aspirée est mesurée après un puis trois allers-retours sur la zone.

Aspiration de céréales sur tapis et moquettes : ce même type de tapis est recouvert de 30 g de céréales sur une zone de 0,7 m2. Elles sont ensuite aspirées selon un mouvement en zigzag à la vitesse de 1 m/s.

Aspiration des fibres sur tapis et moquettes : l’essai « tapis et moquette » est effectué sur un tapis normalisé en laine de type Wilton ; 1 g de fibres comparables à des poils d’animaux sont incrustées à l’aide d’un rouleau sur une zone carrée de 50 cm de côté. La brosse principale est passée en zigzag et une appréciation subjective est donnée par un panel d’experts. Le nombre total de passages nécessaire au nettoyage complet de la zone est également relevé.

Trace d’aspiration et nettoyage des bordures

La largeur de l’aspiration est calculée après le passage de la brosse principale sur une zone de poussière. On en déduit l’efficacité du nettoyage contre les murs en calculant la capacité d’aspiration au-delà de la largeur de la brosse.

Performance de l’aspirateur à main (si présent)

Si l’aspirateur balai testé est composé d’un aspirateur à main, ce dernier est testé sur deux essais spécifiques comme l’aspiration de céréales et l’aspiration de confettis. Le premier simule l’aspiration de déchets assez gros, pouvant parfois obstruer les orifices d’aspiration. Le second simule l’aspiration de débris légers pouvant être déplacés par l’air ressortant de l’aspirateur.

Aspiration de céréales : 30 g de céréales sont réparties sur une table en bois, sur une zone de 35 × 50 cm qui est nettoyée en zigzag à la vitesse de 0,5 m/s.

Aspiration de confettis : 3 g de confettis sont répartis sur la même zone et aspirés selon le même procédé.

Consommation

La consommation électrique est mesurée durant le chargement de l’appareil, mais aussi une fois le chargement terminé (consommation en veille).

Niveau sonore

Il est mesuré objectivement (décibels) et évalué par un jury.

Autonomie et perte d’aspiration

L’autonomie est mesurée à puissance maximale, avec la brosse principale, jusqu’à l’arrêt de l’appareil.

Nous évaluons la perte d’aspiration suivant l’évolution du débit d’air entre sa valeur initiale et sa valeur après 7 minutes d’utilisation.

Facilité d’utilisation

Un panel d’experts évalue les critères suivants.

Assemblage et mise en service : préparation de l’appareil et mise en place des accessoires et/ou du tube (si fourni)

préparation de l’appareil et mise en place des accessoires et/ou du tube (si fourni) Prise en main et déplacement de la brosse sur le sol : appréciation du confort de prise en main de la poignée, mouvement de la brosse sur le sol et hauteur de la brosse

appréciation du confort de prise en main de la poignée, mouvement de la brosse sur le sol et hauteur de la brosse Commandes et indicateurs : positionnement et accès au bouton marche-arrêt, manipulation du variateur de puissance, changement de mode de la brosse (si plusieurs positions) ; appréciation du retour d’information via les différents indicateurs : niveau de puissance sélectionné, niveau de poussière dans le réservoir…

positionnement et accès au bouton marche-arrêt, manipulation du variateur de puissance, changement de mode de la brosse (si plusieurs positions) ; appréciation du retour d’information via les différents indicateurs : niveau de puissance sélectionné, niveau de poussière dans le réservoir… Aspiration des tapis et moquettes : manœuvrabilité de l’appareil et résistance au mouvement de la brosse sur tapis fin et moquette à puissance maximale

manœuvrabilité de l’appareil et résistance au mouvement de la brosse sur tapis fin et moquette à puissance maximale Aspiration des sols durs : manœuvrabilité de l’appareil et résistance au mouvement de la brosse sur sol carrelé

manœuvrabilité de l’appareil et résistance au mouvement de la brosse sur sol carrelé Aspiration des escaliers : facilité d’aspiration des escaliers avec les accessoires fournis

facilité d’aspiration des escaliers avec les accessoires fournis Aspiration des autres surfaces : aspiration de surfaces diverses comme les tissus d’ameublement, les zones en hauteur, les étagères de meubles ou le dessous des meubles

aspiration de surfaces diverses comme les tissus d’ameublement, les zones en hauteur, les étagères de meubles ou le dessous des meubles Utilisation de l’aspirateur à main : si un aspirateur à main est présent, son utilisation générale est appréciée

si un aspirateur à main est présent, son utilisation générale est appréciée Rangement : appréciation de la facilité de rangement de l’appareil en position verticale, sur son socle de chargement

appréciation de la facilité de rangement de l’appareil en position verticale, sur son socle de chargement Entretien fréquent : appréciation de la vidange et du nettoyage du réservoir à poussières (ou sac le cas échéant) ; le retrait et/ou l’ouverture du réservoir sont également pris en compte

appréciation de la vidange et du nettoyage du réservoir à poussières (ou sac le cas échéant) ; le retrait et/ou l’ouverture du réservoir sont également pris en compte Entretien du filtre d’entrée moteur : appréciation de la facilité d’accès au filtre moteur, de son démontage, nettoyage et de sa remise en place

appréciation de la facilité d’accès au filtre moteur, de son démontage, nettoyage et de sa remise en place Entretien du filtre de sortie moteur : évalué sur les mêmes critères que le filtre d’entrée moteur, lorsqu’il est amovible

évalué sur les mêmes critères que le filtre d’entrée moteur, lorsqu’il est amovible Chargement de la batterie : appréciation de la simplicité de chargement, de la visibilité des différents indicateurs (niveau de charge, charge en cours, charge terminée…), du branchement et débranchement du chargeur

appréciation de la simplicité de chargement, de la visibilité des différents indicateurs (niveau de charge, charge en cours, charge terminée…), du branchement et débranchement du chargeur Mode d’emploi : appréciation du contenu (information suffisante) et de la forme (taille et lisibilité de la police d’écriture, clarté des illustrations…)

→ Test Que Choisir : Comparatif Aspirateurs balais Test Que Choisir :