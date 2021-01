Aspirateurs robots Le protocole

Les aspirateurs robots sont-ils aussi efficaces que les aspirateurs traîneaux ? Nos experts vous répondent au travers d’un test comparatif dédié. Nos essais se veulent tout aussi exigeants qu’il s’agisse d'aspirateurs robots ou d'aspirateurs traîneaux.

Performances

Nous évaluons l’efficacité d’aspiration en conditions réelles d’utilisation sur différents types de sol (tapis, carrelage, parquet) mais aussi en périphérie des pièces et dans les angles. Nous utilisons pour cela plusieurs types de poussière : poussière fine, fibres, miettes… Le mode de nettoyage automatique est privilégié et, si plusieurs positions sont disponibles, le réglage d’aspiration le plus puissant est sélectionné. Ces essais sont réalisés en laboratoire sur la base des normes IEC 62929 et EN 60312-1.

Sols durs

Enlèvement de la poussière : une quantité de 35 g de poussière minérale est répartie sur une zone de 70 cm par 1 mètre de sol dur (carrelage en céramique). La quantité de poussière aspirée dans le réservoir est mesurée dès l’arrêt du robot et/ou après 5 minutes d’aspiration.

Enlèvement de miettes : cet essai est similaire à l’enlèvement de poussières. Il est réalisé avec 35 g de miettes de biscottes répandues sur une même zone.

Parquet

Enlèvement de la poussière : trois fentes en bois sont placées dans la zone d’essai suivant trois directions différentes. Chaque fente est remplie sur toute sa longueur avec une quantité définie de poussière minérale.

Tapis et moquettes

Enlèvement de la poussière : une quantité définie de poussière est répandue sur le tapis et incrustée. Le taux d’enlèvement est mesuré dès l’arrêt du robot et/ou après 5 minutes d’aspiration.

Enlèvement de miettes : la méthode suivie pour le tapis est la même que l’essai « Enlèvement de miettes » sur sols durs.

Enlèvement de fibres : 1 g de fibres sont réparties sur un tapis de type Wilton dans un carré de 50 cm de côté. Les fibres sont incrustées par le passage d’un rouleau de 15 kg. Une appréciation est donnée par un panel d’experts après 5 et 10 minutes d’aspiration de la zone.

Bordures et angles

De la poussière minérale est répartie sur le tapis. La performance d’aspiration le long des murs est déterminée après aspiration de la zone en mesurant la distance entre le mur et les résidus de poussières.

Ce même principe permet d’évaluer le nettoyage des angles.

Nettoyage localisé

Lorsque l’appareil est pourvu d’un mode de nettoyage localisé (spot), 30 g de céréales sont réparties sur une zone de 50 cm de côté. Le robot est placé 5 cm devant la zone à aspirer avant d’être activé sur le mode de nettoyage localisé.

Cet essai est uniquement réalisé avec les aspirateurs robots dotés d’un mode de nettoyage localisé (ou « Spot »).

Navigation

Nous ne nous intéressons ni à l’équipement des robots (type de capteurs, caméra), ni à leurs aptitudes théoriques. Il s’agit là d’essais en conditions réelles.

Nous évaluons l’aptitude des robots à éviter les obstacles (câbles électriques, vases, mobilier…). Dans une pièce recouverte de sols durs et comprenant un tapis épais, nous contrôlons également la surface parcourue par le robot. Vingt amas de céréales sont répartis dans la pièce. Un système vidéo permet de suivre le déplacement du robot, de mesurer la durée nécessaire et d’évaluer le résultat de nettoyage obtenu.

Lorsqu’un mur virtuel ou une bande magnétique est fourni, nous contrôlons le non-franchissement de cet obstacle. Enfin, nous vérifions le fonctionnement du système de détection du vide qui permet d’éviter toute chute du robot dans les escaliers.

Niveau sonore

Nous mesurons le niveau sonore sur tapis, à l’aide d’un sonomètre, à une distance de 1,60 m au-dessus de l’appareil. Cette mesure est complétée par une appréciation donnée par un panel.

Consommation

La consommation électrique est mesurée durant différentes phases. Nous relevons en particulier la consommation nécessaire au chargement de la batterie ainsi que la consommation électrique en veille, qui peut s’avérer significative sur ce type d’appareil.

Facilité d'utilisation et caractéristiques

La facilité d’utilisation est jugée par un panel d’experts. De nombreux critères sont pris en compte, regroupés en sept catégories :

– programmation : planification du nettoyage, retour d’information (statut de l’appareil), déplacement via commande déportée, connexion…

– utilisation : transport du robot, accès au bouton marche/arrêt, choix du mode de nettoyage, démarrage du cycle, visibilité des indicateurs…

– réservoir : indicateurs d’entretien, accès au réservoir, démontage et remise en place du réservoir, facilité de vidange et de nettoyage du réservoir…

– brosses : facilité de démontage et remontage des brosses, nettoyage des brosses et du système d'aspiration…

– filtre moteur : indicateurs d’entretien, accès au filtre, démontage et remise en place du filtre, nettoyage du filtre…

– station de charge : connexion de l’appareil à la base de chargement, visibilité de l’indicateur de charge, rangement du cordon, encombrement…

– mode d’emploi : structure, contenu, qualité des schémas, taille de la police…

Nous mesurons également les caractéristiques des robots : poids « prêt à l’emploi », hauteur maximale de l’appareil, capacité du réservoir, autonomie sur sols durs, durée de charge…

Comme il est de coutume chez « Que Choisir », nos tests sont réalisés sur des produits achetés dans le commerce. Nous n’acceptons jamais d’aspirateurs robots prêtés par les fabricants ou par leurs agences de presse. Les performances mesurées sont donc bien celles que vous pourrez obtenir en achetant un aspirateur dans le commerce, et non celles d’un appareil spécifiquement préparé à destination de la presse.

