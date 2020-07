© Maxppp Climatiseurs mobiles Le protocole

Les propriétaires qui souhaitent disposer d’une climatisation au-delà des mois d'été ont intérêt à opter pour un climatiseur fixe, de type « split ». Mais pour rafraîchir de manière occasionnelle, les climatiseurs mobiles monoblocs, objets de notre test, sont suffisants. Ils s'installent en quelques minutes, sont transportables et se vendent à partir de 300 €. Pratiques, les climatiseurs mobiles ne sont néanmoins pas exempts de défauts, que ce soit concernant la rapidité de refroidissement, le bruit ou la consommation électrique.

Puissance frigorifique

La puissance frigorifique a été mesurée selon la norme EN14511, dans une pièce de 9m², avec une température externe et interne à 35 °C. Cette mesure permet d’évaluer le pouvoir réfrigérant (ou d’absorption de la chaleur) du climatiseur. Les mesures sont réalisées pendant 1 h 35. Seules les 35 dernières minutes sont prises en compte dans l’évaluation.

Classe énergétique

Elle est déterminée en fonction de la puissance frigorifique de l’appareil et de sa consommation électrique. Nous indiquons aussi la classe climatique calculée avec la marge de tolérance maximale admise par le règlement européen. Cela consiste à réduire de 10 % la consommation d’électricité mesurée.

L'étiquetage énergétique permet de mettre en avant les climatiseurs les moins énergivores. Entre deux classes climatiques, l'écart de consommation électrique mesuré en laboratoire est de quelques euros. Généralement, le climatiseur mobile est utilisé fenêtre entrouverte, parfois calfeutrée. Ces conditions d'utilisation réelles ont un impact non négligeable sur la fréquence de fonctionnement du compresseur, et donc sur la consommation électrique.

Refroidissement

Les mesures sont effectuées suivant la norme EN14511 avec une température de 35 °C à l’extérieur et à l’intérieur de la pièce. Le refroidissement combine la température et l’homogénéité de la température dans la pièce. Les mesures sont effectuées à une distance de 1 m et 2 m avec des capteurs situés en face de l’appareil (0 °), à gauche (-45 °) et à droite (45 °).

Très bonne distribution de la température dans la pièce.

Mauvaise répartition de l’air frais dans la pièce.

Rapidité de refroidissement

Le temps mis pour refroidir à 30 °C puis à 25 °C est noté. La température initiale de la pièce est de 35 °C et le climatiseur est réglé au maximum de ses performances (température minimum, ventilateur vitesse maximum, et mouvement de brassage de l’air). Le test prend fin au bout de 3 h si la température de 25 °C n’a pas été atteinte.

Consommation électrique

Elle est mesurée à pleine puissance et calculée sur une période de 2 semaines de fonctionnement 12 h par jour.

Assèchement de la pièce

La condensation de l’eau est mesurée puis évaluée.

Bruit

Le bruit est mesuré avec le programme le plus silencieux, puis celui recommandé pour une utilisation quotidienne et enfin à pleine puissance. Les relevés ont été effectués à 1 m de hauteur et à 1 m de l’appareil. Les climatiseurs mobiles sont généralement bruyants.

Facilité d’utilisation

Le vidage du bac de récupération d’eau ainsi que le nettoyage des filtres ont été appréciés tout comme la notice, la manipulation de l’appareil, l’installation, la télécommande, la programmation et l’ergonomie du panneau de contrôle.

