Climatiseurs mobiles (vidéo)

C’est le double effet du climatiseur mobile : il refroidit vite, mais fait chauffer le compteur électrique. Selon des tests effectués en laboratoire, il engloutit de 11 à 30 centimes d’euro d’électricité par heure d’utilisation, voire plus s’il n’est pas correctement installé. Cet appareil fonctionne comme un – très gros – réfrigérateur. Un puissant compresseur fait circuler du gaz frigorigène dans un circuit de refroidissement afin de capter les calories présentes dans l’atmosphère. Puis celles-ci sont rejetées vers l’extérieur par un tuyau d’évacuation. La meilleure solution est de percer un gros trou dans le mur (16,5 cm de diamètre environ) pour y glisser ce tuyau. Passé l’été, ce dernier pourra être retiré et le trou comblé à l’aide d’un isolant (laine de roche, laine de verre, polyester, polyuréthane, etc.). Un bouchon peint ou une plaque en plastique de la couleur du mur fermera proprement le conduit. Cependant, pour éviter des travaux de maçonnerie, la plupart des utilisateurs préfèrent entrebâiller une fenêtre. Le hic, c’est que de ce fait, un flux régulier d’air chaud pénètre dans la pièce, ce qui nuit à l’efficacité du climatiseur et aboutit à une surconsommation d’énergie.

Le calfeutrage de la fenêtre

Pour limiter ce gaspillage, les fabricants conseillent de boucher hermétiquement les fentes et les joints de la fenêtre entrouverte. Si on peut utiliser du carton ou un isolant mince, recourir à un kit de calfeutrage s’avère tout de même plus efficace. On en trouve dans les grandes surfaces de bricolage à partir d’une vingtaine d’euros. Attention, il existe une palanquée de références correspondant aux différents types de fenêtres (coulissante, battante « à la française », etc.). Selon nos mesures, la pose d’un kit divise par 3 la consommation électrique !

L’installation d’un kit dédié

Nous avons posé 2 kits de calfeutrage dans les locaux de Que Choisir (voir la vidéo au début de cet article).

Commençons par celui pour fenêtre battante. Il s’agit de tendre une toile entre le châssis de la fenêtre et le battant ouvert. Du moins, c’est ce que nous avons compris à la lecture du mode d’emploi exclusivement rédigé en anglais et illustré de schémas incompréhensibles. Concrètement, nous avons dû fixer une bande agrippante sur le cadre de notre fenêtre et sur sa partie ouvrante. Une mise en place qui nécessite de monter sur une chaise ou un petit escabeau. Il vaut mieux, pour des questions de sécurité et de commodité, réaliser cette installation à deux. Ensuite, nous avons « scratché » sur ces attaches une toile blanche imperméable qui empêche l’air extérieur d’entrer. Cette toile est équipée d’une fermeture Éclair en son centre. Il suffit, pour terminer l’installation, de l’entrouvrir de quelques centimètres, juste assez pour y glisser le tuyau d’évacuation du climatiseur, et le tour est joué ! Problème, après le démontage, nous avons constaté que la peinture de la fenêtre avait été largement abîmée.

En retirant la bande agrippante du cadre de la fenêtre, la peinture se détériore.

Deuxième installation : celle d’un kit sur une fenêtre coulissante. Il se présente sous la forme d’une latte en plastique dont un orifice permet de positionner le tuyau. Il nous a suffi de le glisser dans l’encadrement de la fenêtre. L’installation a été extrêmement simple et a duré environ 2 minutes.

Chaussons une chaussette sèche

D’autres accessoires peuvent alléger la facture énergétique, comme la chaussette isolante que l’on place autour du tuyau d’évacuation. Nous avons pu en installer une en moins de 2 minutes, mais nous n’avons pas pu en mesurer l’efficacité énergétique. Ce matériel coûte une trentaine d’euros dans les magasins spécialisés. Un peu cher tout de même…

L’entretien courant

Pour durer, un climatiseur mobile doit être régulièrement entretenu. Et, bonne nouvelle, ce n’est pas sorcier. Il faut simplement ôter le filtre généralement situé à l’arrière de la machine et passer un coup d’éponge dessus afin d’éliminer les impuretés présentes dans l’air qui s’y sont accumulées.