Entre pénurie et augmentation des prix

Les prix des climatiseurs suivraient-ils la courbe des températures ? Alors qu’une vague de chaleur d’un niveau caniculaire sur la quasi-totalité du territoire est à l’œuvre depuis quelques jours, les prix des climatiseurs flambent, et avec eux ceux des ventilateurs et des rafraîchisseurs d’air.

Pour parvenir à ce constat, nous nous sommes basés sur les prix des climatiseurs mobiles de notre test, pratiqués lors des 30 derniers jours (voir ci-dessous). Si le tarif moyen relevé était de 591 € début juin, il a régulièrement augmenté les jours qui ont suivi pour atteindre 620 € le 26 juin. Mais dès que les températures se sont emballées et que la canicule a été annoncée, le prix moyen est passé à 647 € le 1er juillet, soit une augmentation de 10 % en un mois alors que les soldes ont officiellement débuté le 25 juin. Mais les revendeurs ont dû se passer le mot : pas de promo sur la clim !

Cette augmentation des tarifs s’explique aussi par une raréfaction de l’offre. Effectivement, sur la période du mois de juin, le nombre de climatiseurs disponibles (toujours parmi les modèles testés par Que Choisir) est passé de 54 à 37 modèles. Les distributeurs, vendeurs ou marketplaces se retrouvent ainsi face à une pénurie de produits à commercialiser. On aurait pu penser que les stocks étaient pleins suite à l’été dernier quand les températures étaient restées bien plus raisonnables et le marché des climatiseurs avait à peine frémi. Apparemment ce n’est pas le cas. C’est donc la double peine pour les clients : peu de modèles disponibles vendus à des prix qui ont subitement augmenté.