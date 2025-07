En pleine canicule, nous sommes toujours plus nombreux à chercher à nous équiper de très onéreux climatiseurs mobiles. Qu’il s’agisse de contourner les ruptures de stock sur certaines références ou de limiter la dépense, acheter un appareil de seconde main peut apparaître comme un bon compromis. Il suffit, en effet, de jeter un œil aux sites de petites annonces pour trouver des climatiseurs mobiles à prix cassés.

Attention, cependant, à ne pas vous précipiter, les climatiseurs mobiles ne vieillissent pas toujours très bien. Avant de se lancer dans un achat, il est nécessaire de bien comprendre leur fonctionnement. Les climatiseurs mobiles aspirent l’air présent d’une pièce et en extraient les calories à l’aide d’un circuit frigorifique, dans lequel circule un gaz. La fraîcheur est relâchée dans la pièce de vie. L’air chaud, lui, est éjecté à l’extérieur du bâti grâce au tuyau d’évacuation que l’on glissera, généralement, dans l’entrebâillement d’une porte ou d’une fenêtre.

Les indices à fuir sur une annonce

L’annonce de vente doit donc être assez explicite sur les accessoires fournis. Il est absolument nécessaire, a minima, que le climatiseur soit vendu avec son tuyau d’évacuation, faute de quoi, l’air chaud sera recraché par la machine dans la même pièce. À moins que vous n’aimiez vous lever la nuit pour modifier certains réglages (température, puissance…), il est aussi indispensable que l’appareil d’occasion soit vendu avec sa télécommande. Vérifiez bien, d’ailleurs, qu’elle est en état de fonctionnement. Nous avons pu constater, au cours de nos tests de climatiseurs, que les zappettes des modèles bas de gamme sont bien souvent fragiles. Si l’appareil peut être vendu avec l’ensemble de ses accessoires et des dispositifs de calfeutrage de fenêtre, c’est encore mieux !

Ne vous attardez pas sur la classe énergétique annoncée du climatiseur : ils sont peu ou prou tous classés A +… tout en étant très gourmands en énergie. Comptez une quarantaine d’euros d’électricité pour 15 jours de fraîcheur. Enfin, méfiez-vous de la mention « cet appareil a très peu servi ». S’il a été si peu sorti du placard, c’est peut-être parce que ses performances sont telles (pouvoir rafraîchissant, bruit, odeurs, etc.) que ça n’en valait pas la peine…

Choisissez un appareil adapté à la taille de votre pièce

La puissance des climatiseurs doit être adaptée à la taille de la pièce à rafraîchir. Si l’appareil est sous-dimensionné, attendez-vous à passer de mauvaises nuits, car il vous fera, à coup sûr, un barouf dérangeant. On estime, généralement, qu’un appareil doit être a minima d’une puissance de 2 500 W pour une surface de 25 m2. Les appareils de 3 500 W sont adaptés aux pièces de moins de 40 m2.

Évitez de vous faire livrer

Nombre de sites de petites annonces offrent désormais la possibilité de vous faire livrer. Dans le cas d’espèce, ce n’est franchement pas une bonne idée. Pourquoi ? Les climatiseurs mobiles pèsent généralement lourd, de l’ordre de 20 à 35 kg. Le coût de la livraison est donc prohibitif : plus de 40 € ! Mais, surtout, si votre achat arrive défectueux, il vous faudra le remballer correctement avant de le renvoyer et ce ne sera pas une mince affaire. Autre argument allant contre le recours à l’achat à distance : il est impossible, à partir d’une simple photo ou d’une petite vidéo, d’être certain que le produit d’occasion fonctionne encore correctement. Il est donc impératif de le tester. Et pour rappel, la loi ne prévoit pas de droit de rétraction dans le cadre d’une vente entre particuliers, le vendeur n’est tenu qu’à la garantie légale des vices cachés.

Testez votre climatiseur avec un thermomètre

Suite à une mauvaise utilisation ou tout simplement sous l’effet des vibrations quotidiennes provoquées par le compresseur, des microfissures peuvent endommager le circuit frigorifique. Résultat, l’appareil se vide, petit à petit, de son gaz. Le climatiseur a alors des difficultés à diminuer rapidement et durablement la température de la pièce. Problème, lors de l’achat, vous n’aurez aucun moyen d’évaluer facilement le stock de gaz encore présent dans l’appareil.

Vous devrez impérativement vérifier que le climatiseur, non seulement démarre, mais qu’il est en capacité de produire rapidement de la fraîcheur. Comment procéder ? Après avoir mis le climatiseur en route dans une pièce fermée, attendez une bonne quinzaine de minutes. Prenez un thermomètre, placez-vous devant l’appareil et relevez la température de l’air. Comparez cette mesure avec la température extérieure. L’écart doit être d’au moins 5 °C. Si tel n’est pas le cas, passez votre chemin, il y a de grandes chances que le climatiseur soit défectueux.

Vérifiez l’état des filtres

Les climatiseurs mobiles disposent de plusieurs filtres démontables. Il est nécessaire de vérifier qu’ils ont été bien entretenus, qu’ils sont propres. Assurez-vous que les grilles en plastique du bloc principal ne soient pas endommagées. Inutile, en revanche, de s’attarder sur les filtres secondaires tels que ceux à pollens, surtout si vous comptez l’utiliser avec une fenêtre ouverte. Quoi qu’il arrive, les pollens entreront donc chez vous. Si les filtres ont été mal entretenus, l’appareil risque de dégager une odeur lorsqu’il fonctionne.

Inspectez les roulettes

Très lourds, les climatiseurs mobiles sont souvent baladés d’une pièce à l’autre sans ménagement. Lors de ces manipulations régulières, le précédent propriétaire a pu endommager les roulettes. Inspectez-les donc scrupuleusement si vous ne voulez pas y laisser vos lombaires !