Notre corps possède un thermostat très efficace, l’hypothalamus. Cette petite glande, située dans le cerveau, permet de maintenir notre température interne autour de 37 °C. Cette température est optimale pour le bon fonctionnement des cellules, tissus et organes. Face à une augmentation de plus de 1 °C, l’organisme réagit pour faciliter la dissipation de chaleur, principalement en dilatant les vaisseaux et en augmentant la sudation. Pour que cette réponse soit efficace, les organes doivent s’adapter, en particulier le cœur et les reins. Si la chaleur est trop intense ou que les ressources internes sont insuffisantes, une hyperthermie peut se produire. Elle provoque des symptômes bénins, mais peut aussi conduire à des situations graves, parfois mortelles. Savoir reconnaître les signes d’alerte et réagir dans de telles circonstances est important.

Réactions modérées : œdèmes, crampes…

L’hyperthermie légère se manifeste par des symptômes provoqués directement par la chaleur elle-même ou par la réaction du corps à la chaleur (transpiration). Bien que le plus souvent bénins, ils ne doivent pas être négligés.

Œdèmes

Des gonflements dans les extrémités (mains, pieds, chevilles) sont un désagrément fréquent dû à la chaleur, qui entraîne une dilatation des vaisseaux