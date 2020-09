Fours encastrables Le protocole

Les performances priment dans le jugement global. Tout produit présentant un grave défaut de sécurité est déclassé.

Performances

Les essais ont été réalisés en cuisson traditionnelle et en mode ventilé ou chaleur tournante. Nous avons chronométré le temps de préchauffage à 200 °C en convection et 175 °C en mode ventilé. Après stabilisation, la température moyenne réellement atteinte a été relevée, ainsi que la température la plus basse et la plus haute, afin de contrôler l’homogénéité de la chaleur. Pour la cuisson, des petits gâteaux ont été enfournés et l’uniformité du brunissage évaluée. Nous avons ensuite fait cuire un gâteau, puis un poulet, en vérifiant la coloration et le degré de cuisson. À la sortie du four, ce dernier ­devait afficher une température ­minimale de 85 °C. Pour le gril, nous avons fait dorer des toasts.

Consommation

La consommation électrique a été mesurée en ­préchauffage, pendant la cuisson et en veille.

Sécurité

Nous avons cherché à déceler d’éventuels points de contact avec les circuits élec­triques. Le risque de brûlure a été mesuré au niveau des commandes, de la vitre et de la sortie d’air. Une charge a permis de tester la sécurité anti-basculement.

Utilisation

Trois experts ont évalué la facilité d’emploi, la clarté des notices et le niveau sonore.

