Pour guider les consommateurs vers un choix éclairé, notre laboratoire a testé chaque kit solaire selon une méthode rigoureuse couvrant la performance, la qualité de fabrication, la facilité d’installation et l’ergonomie de l’application mobile.

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Qualité technique du matériel

Nous avons d’abord examiné en détail les caractéristiques techniques du panneau solaire et du micro-onduleur :

puissance maximale annoncée par rapport à la puissance réellement mesurée ;

par rapport à la ; dimensions, poids, capacité électrique ;

; possibilité d’ajouter des panneaux supplémentaires ;

supplémentaires ; connexion à distance, pour suivre la production en temps réel via une application.

Nous avons aussi réalisé des essais diélectriques pour évaluer la sécurité électrique du matériel (isolation des composants conducteurs et du châssis).

Emballage et notice

À la réception du kit, trois points ont été vérifiés :

la solidité de l’emballage et l’état du matériel à l’ouverture ;

et l’état du matériel à l’ouverture ; la clarté de la notice : illustrations, lisibilité, pédagogie ;

: illustrations, lisibilité, pédagogie ; l’utilité des explications pour permettre un montage autonome, sans risque.

Une bonne notice est capitale, notamment pour les utilisateurs qui souhaitent installer le kit eux-mêmes sans passer par un professionnel.

Installation, réglages et stabilité

Nos tests ont porté sur :

la simplicité du montage ;

; la qualité des visseries, supports et connexions ;

; la stabilité du système une fois en place ;

une fois en place ; la présence et le poids des ballasts , indispensables à une bonne tenue au vent ;

, indispensables à une bonne tenue au vent ; les réglages d’inclinaison selon la trajectoire du soleil ;

selon la trajectoire du soleil ; la présence de points de fixation supplémentaires pour renforcer l’installation si nécessaire.

Application mobile

Si le kit comprend une application de suivi de la production, nous avons testé :

la facilité d’appairage (connexion entre kit et smartphone) ;

(connexion entre kit et smartphone) ; la lisibilité des informations affichées ;

; l’ ergonomie des menus , leur clarté,

, leur clarté, la présence de données utiles : météo locale, température du micro-onduleur, historique de production.

Une bonne application renforce considérablement l’expérience utilisateur, notamment pour suivre ses économies d’énergie au fil du temps.

Performance réelle

Nous avons évalué les performances dans deux conditions types :

plein soleil (1 000 W/m²) ;

(1 000 W/m²) ; temps couvert (200 W/m²).

Les puissances mesurées ont été ramenées à la surface réelle du ou des panneaux du kit, afin d’établir un rendement au mètre carré : un critère essentiel pour les petits espaces. L’efficacité du couple panneau-onduleur a également été prise en compte.

Finitions et sécurité

Nous avons contrôlé :

l’absence de défauts visibles (rayures, bulles, soudures bâclées…) ;

(rayures, bulles, soudures bâclées…) ; la solidité du châssis ;

; le design thermique pour éviter la surchauffe ;

pour éviter la surchauffe ; la fiabilité à long terme des composants critiques comme la diode de dérivation.

Une attention particulière a été portée à la conformité avec quelques chapitres importants de la norme NF EN 61215-1, qui définit les exigences de qualité pour les panneaux photovoltaïques.