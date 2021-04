En amont de nos essais de performances, le débit de vapeur est mesuré durant un cycle de vaporisation et d’arrêt de 5 minutes.

Selon les fonctionnalités de chaque nettoyeur à vapeur testé, plusieurs essais de performance sont réalisés sur différents types de sols et surfaces avec des jeux de salissures adaptés.

La durée de vie des nettoyeurs à vapeur est évaluée selon un processus d’endurance strict, à l’image de celui utilisé sur les fers à repasser ou centrales à vapeur, le but étant de détecter les défaillances potentielles et notamment l’entartrage, principale cause de panne.

L’appareil est sollicité en alternant des phases d’émission de vapeur, d’arrêt et de repos. L’eau utilisée pour ce test est une eau du robinet « moyennement calcaire », maintenue à une dureté de 25 °f par addition ou dilution, selon la norme IEC 60734-C2, Ed 3. Le débit de vapeur est mesuré toutes les 12 heures. Si besoin, l’entretien est réalisé conformément à la méthode de détartrage recommandée par le fabricant.

Le produit est considéré comme défaillant en cas de panne ou d’entartrage excessif (débit de vapeur inférieur à 20 g/min). L’objectif fixé pour les nettoyeurs à vapeur traîneaux est de 252 heures, contre 156 heures pour les nettoyeurs à vapeur balais.

La facilité d’utilisation est évaluée par un panel d’experts selon les critères suivants :

Mesurées en laboratoire, la durée avant émission de vapeur et l’autonomie font également partie des critères pris en compte dans cette évaluation.

Le protocole de notre test nettoyeurs vapeur avant 2019

Notre protocole de test de nettoyeurs vapeur doit être périodiquement mis à jour afin de prendre en compte l’évolution du comportement des consommateurs et l’évolution des normes. Sa dernière modification date de début 2019. Voici les principaux points modifiés :

- Les essais sur sols durs et surfaces lisses ont évolué techniquement et sont désormais dissociés. Précédemment, nous utilisions des salissures grasses et cuites soumises à vaporisation (10, 20, 30 secondes puis jusqu'au nettoyage complet). Cinq experts notaient chaque étape.

- Le nettoyage localisé était réalisé sur 4 échantillons de moquette/tapis salis (cacao, ketchup, œuf, cirage) et séchés 24 h. On vaporisait à l’aide de la buse et trois experts notaient le résultat.

- Pour les mesures de débit de vapeur et l’essai d’endurance, les cadences et vaporisation et pause ont évolué. Pour l’endurance, les nettoyeurs vapeur traîneaux devaient fonctionner 250 h. Pour les nettoyeurs vapeur balais, l'endurance est réduite à 150 h.

- La facilité d’utilisation évolue également. Le critère « Remplissage et préchauffage » est désormais appelé « Assemblage et mise en service ». La « Maniabilité » est dissociée entre cinq critères : « Prise en main », « Nettoyage des sols durs », « Nettoyage des tapis et moquettes », « Nettoyage des vitres » et « Nettoyage des autres surfaces (hors sols) : plan de travail, carrelage de salle de bain, interstices, joints… ». Si l’un des appareil n’est pas utilisable pour le nettoyage des vitres par exemple, le critère est « non applicable » et noté « n .a. » dans notre évaluation.

Cette évolution de protocole, ainsi que l’évolution de l’évaluation qui en découle, rend les résultats 2019 non directement comparables aux résultats des produits testés avant cette date. Les appareils testés à partir de 2019 sont signalés « produits testés avec le dernier protocole Que Choisir » afin de les différencier des produits testés précédemment.