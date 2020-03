© Philippe Marchand/StockAdobe Planchas Le protocole

Facilité d’utilisation

La notice, la facilité de mise en route et d’utilisation ainsi que le nettoyage et le bac à graisse ont été passés en revue. On a noté l’aspect après cuisson et le nettoyage.

Performances

On a mesuré le temps nécessaire pour que la plaque atteigne 250 °C. On a apprécié l’homogénéité de la chaleur sur la surface de cuisson et relevé la température maximale atteinte. Le temps nécessaire pour refroidir complètement en passant de 200 à 30 °C a été noté.

Cuisson

Nous avons évalué les performances de cuisson en préparant un filet de poisson, un magret de canard, une poêlée de légumes et des œufs au plat, en appliquant les mêmes temps de cuisson pour toutes les planchas. Un nettoyage à l’eau et à la spatule a été effectué entre chaque cuisson. Dès que la température de consigne était atteinte, on enchaînait avec l’aliment suivant. Le goût et l’aspect ont été évalués. On a également relevé les éventuels transferts de goût entre le poisson et le canard.

Résistance au vent des modèles à gaz

Une brise de force 3 a été simulée tout autour des planchas à gaz : les brûleurs ne devaient pas s’éteindre.

Sécurité thermique

Nous nous sommes assuré que les boutons de commande et le bac à graisse pouvaient être manipulés sans risque de brûlures.

Résistance au brouillard salin

Pour simuler un vieillissement en bord de mer, les planchas ont été soumises à 48 heures de brouillard salin ; l’aspect des différents éléments internes et externes sont étudiés.