Comparatif Doudones

Parce qu’elles sont peu encombrantes, chaudes et confortables, les doudounes ont la cote : il s’en vend près de 5 500 par jour (soit 2 millions par an) rien qu’en France ! Des modèles de luxe fabriqués en Europe avec du duvet d’oie de haute qualité aux alternatives des marques d’habillement à petits prix rembourrés de polyester, l’offre est vaste. Nous avons choisi 14 vestes de toutes marques (Canada Goose, Uniqlo, Patagonia, Kiabi...) pour comparer leurs qualités techniques et leur solidité.