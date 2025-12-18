La protection contre les éléments extérieurs ainsi que la solidité des matériaux constituent 90 % de la note finale, et les « caractéristiques de confort » des doudounes, 10 %.​​​​​

Protection

Nous mesurons d’abord la quantité d’air qui traverse la doudoune lorsqu’elle est soumise à une différence de pression donnée (norme NF EN ISO 9237: 1995). C’est l’effet coupe-vent. Ensuite, nous simulons les échanges de chaleur entre le corps humain et l’environnement afin d’évaluer le confort thermique. Nous évaluons enfin la résistance à la pluie (effet déperlant, risque de mouillage rapide et confort, selon la norme NF EN ISO 4920: 2013) à neuf et après 5 lavages.

Solidité

Le contrôle de la solidité implique différents tests (abrasion, tenue des couleurs aux UV, résistance à la déchirure, glissement des coutures, aspect et dimensions après 5 cycles d'entretien) permettant de qualifier la solidité de la veste dans le temps.

Caractéristiques pratiques

Nous procédons à l’inventaire des « petits plus » visibles qui augmentent le côté pratique de la veste (poches avec fermeture, tissu doux sous le menton, fermeture étanche ou à double sens…).​​​​