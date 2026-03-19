Comparatif Papier essuie-tout

Chaque Français en consomme environ 2 kg par an ! Les essuie-tout en papier restent très utilisés dans les foyers. Si la marque Sopalin a longtemps dominé le marché, on trouve aujourd’hui bien d’autres références en rayon. Pour la première fois, Que Choisir s’est penché sur les performances des essuie-tout : 20 références ont été testées, de marques iconiques (Sopalin, Kleenex, Okay, Renova ou Lotus), mais aussi pléthore de marques de distributeurs, de Floralys (Lidl) à Mimosa (E.Leclerc) en passant par Carrefour Essential ou Auchan Better Life. Deux critères ont essentiellement été pris en compte : la résistance à la rupture, que l’essuie-tout soit humide ou sec, et la capacité d’absorption du papier.