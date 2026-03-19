Comparatif Papier essuie-tout

Chaque Français en consomme environ 2 kg par an ! Les essuie-tout en papier restent très utilisés dans les foyers. Si la marque Sopalin a longtemps dominé le marché, on trouve aujourd’hui bien d’autres références en

Chaque Français en consomme environ 2 kg par an ! Les essuie-tout en papier restent très utilisés dans les foyers. Si la marque Sopalin a longtemps dominé le marché, on trouve aujourd’hui bien d’autres références en rayon. Pour la première fois, Que Choisir s’est penché sur les performances des essuie-tout : 20 références ont été testées, de marques iconiques (Sopalin, Kleenex, Okay, Renova ou Lotus), mais aussi pléthore de marques de distributeurs, de Floralys (Lidl) à Mimosa (E.Leclerc) en passant par Carrefour Essential ou Auchan Better Life. Deux critères ont essentiellement été pris en compte : la résistance à la rupture, que l’essuie-tout soit humide ou sec, et la capacité d’absorption du papier.

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Papier essuie-tout
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Fibres recyclées
Écolabel européen
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Conçu avec la technologie TAD
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Okay Extra long

65 feuilles - 2 épaisseurs

Okay Extra long

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Sopalin Love

47 feuilles - 2 épaisseurs

Sopalin Love

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Renova Insta rolls

40 feuilles - 2 épaisseurs

Renova Insta rolls

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MM

Mélanie Marchais

Rédactrice technique

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