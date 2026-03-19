L’idéal est de s’en passer, du moins le plus possible, car les Français consomment en moyenne 2 kg d’essuie-tout par an. Alors comment faire pour réduire au maximum leur empreinte environnementale ?

La fabrication d’un produit n’est jamais neutre pour l’environnement. L’essuie-tout, composé le plus souvent de fibres vierges de bois, n’échappe pas à cette règle. Et qu’il soit à usage unique n’arrange rien.

L’idéal est de s’en passer, du moins le plus possible. Des alternatives en tissu, lavables, existent. Il n’empêche, l’essuie-tout papier, deuxième segment en chiffre d’affaires du secteur du papier hygiénique de la maison, reste très utilisé dans les foyers. La consommation moyenne est d’environ 2 kg par an par habitant, estime Group’Hygiène, l’association interprofessionnelle du secteur.

Il reste toutefois possible de limiter l’impact environnemental lié à sa consommation. C’est le cas, par exemple, pour des essuie-tout fabriqués à partir de fibres recyclées. Des références le sont à 100 % et, pour certaines, le font garantir par le label FSC Recyclé. On retrouve aussi fréquemment des labels apposés sur les emballages des essuie-tout fabriqués à partir de fibres vierges de bois.

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Il s’agit de l’Écolabel européen, du FSC Mixte ou encore du PEFC. Tous trois garantissent qu’au moins 70 % de ces fibres de bois proviennent de forêts gérées durablement. Si c’est mieux que rien, ces labels ont toutefois des limites déjà pointées par Que Choisir par le passé.

Et en fin de vie ?

Se pose aussi la question de la fin de vie de l’essuie-tout papier. Dans quelle poubelle le jeter après usage ? Si la quantité à jeter est importante ou si l’essuie-tout a servi à essuyer des salissures non compostables, alors il faut le jeter dans la poubelle des ordures ménagères.

Sinon, l’essuie-tout fait partie des déchets de cuisine pouvant être compostés, une valorisation en fin de vie bien plus utile. C’est d’ailleurs dommage : sur les 20 références de notre test, seules deux mentionnent sur l’emballage que leurs feuilles sont compostables, celles d’Okay.