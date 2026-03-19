La Société du papier linge a tellement dominé le marché français que sa marque Sopalin est devenue, dans le langage courant, le nom générique de l’essuie-tout. Mais l’entreprise a beaucoup de rivaux. Et pas des moindres, comme le révèle notre test.

On appelle ça une antonomase. Cette figure de style consiste à remplacer un nom propre par un nom commun, ou inver­se­ment, dans le cas de certaines marques tellement ancrées dans notre imaginaire qu’elles finissent par désigner un objet du quotidien. Mais si, vous en dites sûrement sans vous en rendre compte, peut-être même plusieurs fois par jour… Dès que, par exemple, vous employez « Caddie » au lieu de chariot de supermarché, « Frigidaire » à la place de réfrigérateur, « Nutella » plutôt que pâte à tartiner, « Scotch » et non ruban adhésif, etc.

Vous tombez aussi dans le piège lorsque vous vous écriez « passe-moi le Sopalin » en pointant le rouleau d’essuie-tout posé à l’autre bout de la table. Drôle de nom d’ailleurs, Sopalin, quand on y pense… C’est tout simplement la contraction des premières lettres de Société du papier linge (So-pa-lin), firme créée en 1946 par la papeterie française Darblay, ex-fleuron du secteur.

L’exemple états-unien

À l’époque, aux États-Unis, l’essuie-tout en papier, à usage unique, fait déjà de l’ombre aux chiffons en tissu. De retour d’un voyage outre-Atlantique, Stanislas Darblay en informe son père et son oncle, et convainc ces