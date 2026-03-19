Comparatif Papier essuie-tout Voir le comparatif

Résistance à la rupture

Ce test consiste à mesurer la force de traction nécessaire pour provoquer la déchirure de l’essuie-tout. Plus elle est élevée, plus l’essuie-tout est résistant. Les mesures ont été réalisées dans différentes conditions : sur feuille sèche et humide, dans le sens de la hauteur et de la longueur.

Capacité d’absorption

Un échantillon a été immergé pendant 30 secondes dans de l’eau déionisée puis égoutté durant 1 minute. Par pesée, le laboratoire a déterminé la quantité d’eau absorbée par gramme de papier. Afin de pouvoir comparer les différents essuie-tout, la capacité d’absorption a ensuite été ramenée au poids d’une feuille, celui-ci variant selon les références.

Facilité de rupture de la prédécoupe

Ce test vise à vérifier que les feuilles prédécoupées se détachent facilement afin d’en faciliter l’utilisation. Pour cela, le laboratoire a mesuré la force de traction nécessaire à leur séparation. Plus le chiffre est bas, meilleur est le résultat.