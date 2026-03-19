Comparatif Protections menstruelles

Des centaines de références de protections menstruelles se côtoient en rayon. Nous avons testé les capacités d’absorption de 30 d’entre elles, en nous concentrant sur des produits destinés à un flux abondant, pour lequel le

Des centaines de références de protections menstruelles se côtoient en rayon. Nous avons testé les capacités d’absorption de 30 d’entre elles, en nous concentrant sur des produits destinés à un flux abondant, pour lequel le risque de fuite est plus important. Afin de refléter la diversité du marché, nous avons sélectionné des protections jetables (serviettes, tampons) et réutilisables (culottes, cups, etc.). Faute de standard sur la capacité d’absorption, nous avons comparé l’absorption mesurée à celle revendiquée en nous appuyant sur le standard adopté par les fabricants de tampons.​​​​​​

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Protections menstruelles
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Jetables ou réutilisables
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