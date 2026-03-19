Des centaines de références de protections menstruelles se côtoient en rayon. Nous avons testé les capacités d’absorption de 30 d’entre elles, en nous concentrant sur des produits destinés à un flux abondant, pour lequel le risque de fuite est plus important. Afin de refléter la diversité du marché, nous avons sélectionné des protections jetables (serviettes, tampons) et réutilisables (culottes, cups, etc.). Faute de standard sur la capacité d’absorption, nous avons comparé l’absorption mesurée à celle revendiquée en nous appuyant sur le standard adopté par les fabricants de tampons.​​​​​​

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Absorption

C’est le cœur de notre évaluation. Les performances ont été mesurées dans des conditions au plus près de la réalité, afin de refléter l’expérience des utilisatrices. La capacité annoncée sur l’emballage – exprimée en nombre de gouttes ou en millilitres – et l'absorption mesurée ont été comparées aux valeurs de référence définies par le standard du marché des tampons jetables.

Protections externes

L’absorption est évaluée sur un mannequin immobile, en position debout puis assise (cette dernière étant plus propice aux fuites), afin de simuler un usage en journée. Pour chaque position, le volume maximal absorbé est déterminé par un apport continu de liquide en goutte-à-goutte sur la zone absorbante, jusqu’à détection d’une fuite sur la face extérieure. Nous indiquons l’absorption moyenne.

Protections internes

L’absorption est mesurée à l’aide d’un dispositif reproduisant l’orientation du vagin ainsi que la pression exercée sur un tampon ou une coupe menstruelle. Le volume maximal absorbé correspond à la quantité de liquide absorbée jusqu’à l’apparition d’une goutte, signe de saturation.

Modèles réutilisables mis à l’épreuve du temps

Les produits lavables ont subi un protocole de vieillissement simulant environ un an d’utilisation. Leur capacité d’absorption et leur aspect ont été évalués avant et après ce vieillissement. Les culottes menstruelles, tampons lavables et serviettes lavables ont été lavés 24 fois en machine. Les coupes et disques menstruels ont subi plusieurs cycles comprenant pliages, lavages, stérilisations et mises en contact avec un simulant menstruel à 37 °C.

Conformité à l’usage

Nous nous sommes assurés que les produits étaient adaptés à l’usage prévu et ne présentaient pas de risque particulier. Cela a inclus le contrôle de la tenue de l’adhésif des serviettes, de la solidité du cordon des tampons, ainsi que l’absence de perte de fibres pour ces derniers.

Présence de PFAS

Nous avons recherché plusieurs PFAS déjà identifiés et faisant l’objet d’une réglementation dans d’autres catégories de produits (PFOA, PFOS, etc.). L’objectif : vérifier que ces substances persistantes et préoccupantes ne se retrouvent pas dans des protections destinées à un usage intime.

Absorption : on n’y comprend goutte ! Au rayon des protections menstruelles, il y a du choix. Mais le premier critère reste la capacité à absorber le sang des règles. Pour cela, les fabricants utilisent souvent un système de gouttes. Bien pratique ! Derrière cette apparente harmonie, c’est en fait le flou complet. Du côté des serviettes et culottes, ces gouttes n’ont pas de sens réel. Lors de nos tests, sur cinq serviettes indiquant cinq gouttes, nous avons mesuré une absorption allant de 15,7 à 24 g. Sur les produits affichant trois gouttes, on varie de 3,8 à 27 g. Ça s’améliore du côté des tampons : les industriels respectent, depuis 1999, un standard d’absorption. Par exemple, trois gouttes équivalent à 9 à 12 g. Le but : orienter les utilisatrices et limiter le risque de syndrome du choc toxique menstruel (SCT), une infection rare mais grave, liée au port prolongé de protections internes. On aurait pu attendre des fabricants de serviettes, culottes, coupes et éponges qu’ils adoptent les mêmes standards. Ce n’est pas le cas. Gouttes Grammes < 6 6-9 9-12 12-15 15-18 18-21