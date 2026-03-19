COMMENTAIRES SUR LE COMPARATIF

Protections menstruellesEn rayon, différents degrés d’absorption

Audrey Vaugrente
Gabrielle Théry

par Audrey Vaugrente, Gabrielle Théry

Protections menstruelles En rayon, différents degrés d’absorption
© Laurent Hini et iStock

Serviettes et tampons jetables ou lavables, culottes spéciales, coupes, éponges… le choix de protections pendant les règles est pléthorique. Leurs performances s’avèrent en revanche extrêmement variables.

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