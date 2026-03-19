par Audrey Vaugrente, Gabrielle Théry
COMMENTAIRES SUR LE COMPARATIF
Protections menstruellesEn rayon, différents degrés d’absorption
Serviettes et tampons jetables ou lavables, culottes spéciales, coupes, éponges… le choix de protections pendant les règles est pléthorique. Leurs performances s’avèrent en revanche extrêmement variables.
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Audrey Vaugrente
Gabrielle Théry
Rédactrice technique