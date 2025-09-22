Vous avez passé le cap de la cinquantaine depuis longtemps peut-être et vous vous sentez moins en forme qu’auparavant, plus fatigué, d’humeur maussade ? Votre masse musculaire diminue, tout comme la qualité de vos érections, alors que votre masse grasse augmente ? Si vous viviez aux États-Unis, vous auriez déjà reçu de nombreuses publicités de cliniques privées ou de consultations en ligne, offrant des traitements de remplacement de la testostérone (TRT). Depuis le début des années 2010, certains laboratoires et professionnels surfent sur la vague de la low T disease ou maladie de la testostérone basse. Une appellation abusive, car une diminution de la testostérone n’est pas une maladie à proprement parler. Sa baisse avec l’âge est physiologique. Et elle commence dès la trentaine ! Elle se fait lentement et progressivement, contrairement à la ménopause chez les femmes pour lesquelles les changements hormonaux sont plus brutaux. De plus, tous les hommes ne ressentent pas forcément les effets de cette baisse : seuls certains ont des symptômes regroupés sous le nom de syndrome de déficit en testostérone (ou hypogonadisme masculin).

Ce syndrome est encore mal repéré, principa­lement