Batterie de voiture électrique

1. Ne chargez pas la batterie à 100 %

La plupart des utilisateurs connaissent déjà cette règle. Non seulement recharger une batterie de 80 à 100 % dure aussi longtemps que de passer de 20 à 80 % (selon les véhicules) mais, en plus, la remplir complètement peut la faire chauffer. Inutile donc de la gonfler à bloc, vous gagnerez du temps et éviterez tout emballement thermique. Ne laissez pas non plus l’auto branchée toute la nuit. Pourquoi ? S’il est équipé d’un système de protection empêchant la surcharge, il arrive que le chargeur embarqué tombe en panne. Dans la mesure du possible, débranchez la voiture dès que l’accumulateur affiche 80 % pour ne pas risquer de l’endommager.

2. Limitez les charges rapides

Certes, en quelques minutes, vous avez fait « le plein », mais les charges rapides élèvent la température de la batterie. Vous n’avez pas d’autre solution ? Alors, privilégiez les heures les plus fraîches de la journée : le matin ou la nuit. Notez qu’en cas de très forte chaleur, la puissance délivrée par la borne peut être diminuée pour éviter sa propre surchauffe.

3. Adoptez une conduite souple

Rouler sur autoroute ou, pire, sur des routes de montagne, qui plus est avec des bagages et plusieurs personnes à bord, sollicite fortement la batterie et risque de provoquer un stress thermique. Par conséquent, n’accélérez pas trop franchement et ne freinez pas trop brusquement. Réduisez également votre vitesse et limitez l’usage de la climatisation ou du chauffage, ces deux équipements ayant besoin d’électricité pour fonctionner. C’est d’autant plus recommandé si votre véhicule n’est doté que d’un mécanisme de refroidissement par air pulsé (Kia Soul EV, Nissan Leaf, Renault Zoe…), moins efficace que le circuit de refroidissement liquide (Audi e-tron, Kia Niro EV, Mercedes-Benz EQC, Tesla Model S, Volkswagen ID.4…).

4. Recherchez l’ombre

Les fortes chaleurs sont l’ennemi juré de la batterie. Stationner en plein soleil peut augmenter sa température de presque 10 °C ! Alors, pour qu’elle garde « la tête froide », garez-vous à l’ombre ou, encore mieux, dans un parking en sous-sol.

5. Faites contrôler votre voiture

Beaucoup plus simple au niveau mécanique qu’un modèle thermique, l’électrique nécessite un entretien moins fréquent : tous les 30 000 km ou tous les deux ans en règle générale (contre 15 000, voire 20 000 km pour une motorisation essence ou diesel). Quand vous devez effectuer un long trajet, surtout si vous transportez un lourd chargement, une petite visite chez votre garagiste peut s’avérer judicieuse : il vérifiera a minima le dispositif de refroidissement avant votre départ.