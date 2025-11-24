Les injections de toxine botulique à visée esthétique peuvent entraîner des dégâts graves lorsqu’elles ne sont pas effectuées dans les règles de l’art. Et même dans le cadre légal, des complications surviennent parfois.

Alerte au botulisme ! Au cours de l’année 2025, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a signalé 11 cas de cette maladie neurologique grave, survenus après des injections de toxine botulique à visée esthétique, effectuées par des personnes non qualifiées. Des symptômes très sévères, à caractère paralysant, ont été rapportés : difficultés à parler, avaler ou marcher, vision floue ou double, problèmes respiratoires. Plusieurs personnes ont dû être hospitalisées en réanimation. Depuis des années déjà, de graves dégâts sont provoqués par ces « faux injecteurs », souvent des prestataires en institut de beauté ou de simples particuliers.

Pour minimiser les risques, adressez-vous aux professionnels de santé habilités à réaliser ces injections. La liste est courte : médecins spécialistes en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, en dermatologie, en chirurgie de la face et du cou, en chirurgie maxillo-faciale et en ophtalmologie. L’achat de toxine botulique ou botulinique – commercialisée sous les noms de Botox, Alluzience, Azzalure, Vistabel, etc. – leur est réservé.

La vente sur Internet est interdite. N’achetez donc jamais directement