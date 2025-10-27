Passage obligé dans la vie d’une femme, la ménopause est une phase de transition. Même quand elle se passe bien, elle implique des changements majeurs dans le quotidien. Les connaître aide à mieux vivre cette période.

La ménopause était jusqu’à peu une sorte de non-sujet. Au début des années 2000, elle s’est retrouvée sous le feu des projecteurs au moment de la découverte des effets indésirables du traitement hormonal de la ménopause (THM). Depuis, elle est restée très peu présente dans l’espace public. C’est le constat que fait l’Organisation mondiale de la santé : « Il est fréquent que la ménopause ne soit pas abordée au sein des familles, des communautés, sur les lieux de travail ou dans les établissements de soins de santé ». Et elle regrette que « la sensibili­sation et l’accès aux informations et aux services liés à la ménopause restent difficiles dans la plupart des pays ».

De nombreuses femmes éprouvent de la gêne, parfois de la honte, face aux changements qu’elles vivent. Elles ne se sentent pas toujours légitimes à aborder leurs symptômes avec les professionnels de santé. Et ceux-ci sont loin d’être tous à l’aise pour les accompagner dans ce moment de vie, qu’ils n’abordent que très brièvement dans leur cursus de formation initiale. « Même si les femmes qui vivent très mal la ménopause ne sont pas la majorité, il ne faut pas les invisibiliser et toutes doivent pouvoir s’exprimer et être