Vous travaillez ou êtes retraité, et consacrez aussi beaucoup de temps à vos loisirs favoris. L’un d’entre eux pourrait peut-être vous procurer un complément de revenus. Toutefois, ne vous lancez pas sans savoir ce que cela implique.

Un de vos hobbies prend de plus en plus de place dans votre vie. Avez-vous déjà réfléchi à monnayer vos talents pour en tirer des revenus complémentaires ? Pour cela, vous devrez adopter un statut permettant d’exercer une activité indépendante. Celui de microentrepreneur s’avère idéal, puisqu’il vous apporte un cadre légal, social et financier, avec des formalités allégées. Mieux encore : il offre une chance aux personnes touchant un salaire ou une pension de retraite de développer un projet secondaire, qu’il s’agisse de commerce (brocante, revente de créations personnelles…), d’artisanat (couture, cuisine, plomberie, etc.), d’art (photographie, peinture, sculpture…) ou bien d’activité intellectuelle (soutien scolaire, formation en langue, coaching sportif ou de développement personnel…). « La micro­entreprise donne la possibilité à ceux qui le souhaitent de tester leur idée et de voir si elle peut être rentable à moyen et long terme », explique Philippe Coy, président de la commission commerce à la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME).

Attention, si ce type de projet vous tente, agissez avec méthode et prenez soin de vérifier quelques points. Car même si devenir