La course à pied est l’un des sports les plus populaires et les plus complets pour préserver sa santé. Mais peut-on le pratiquer sans risque à tout âge ?

Envie de vous lancer ?

Peut-être n’avez-vous jamais couru, ou il y a longtemps, et vous avez envie d’enfiler vos baskets ? Allez-y ! Il n’y a pas d’âge limite pour faire du jogging. Quelques précautions sont néanmoins nécessaires passé la soixantaine. Le running met le cœur à rude épreuve si l’on y va trop vite, trop fort ou trop longtemps. La Dr Anne-Charlotte Dupont, médecin du sport, souligne : « La participation à des compétitions n’est pas encouragée, surtout chez ceux qui souffrent d’une pathologie cardiovasculaire. » Plus de 80 % des morts subites du sportif (environ 500 victimes par an) surviennent chez des sportifs non aguerris. Mais pratiquée avec sagesse, c’est une activité très bénéfique.

Dangereuse pour les genoux ?

« Tu cours encore à ton âge ? Et tes genoux ? Les chocs à chaque foulée ne sont pas très bons. » Ce mythe a la vie dure ! De nombreux coureurs de plus de 50 ans ont déjà sûrement été interrogés sur les possibles conséquences de leur sport favori. Qu’ils se rassurent, beaucoup d’études, menées auprès de milliers d’athlètes de haut niveau ou de marathoniens débutants et expérimentés, ne montrent aucun lien entre la course à pied et l’arthrose du genou ou de la hanche. Au contraire, ces pathologies étaient moins fréquentes chez ces derniers par