Tourisme en France

Suivez le guide pour découvrir la capitale de la Nouvelle-Aquitaine qui plante un décor urbain exceptionnel en bord de Garonne. Une magnifique architecture, des lieux culturels foisonnants, des quais pour flâner et des bars à vins dans tous les coins… Laissez-vous happer par sa beauté et sa douceur de vivre et visitez les lieux à ne pas manquer.

Place de la Bourse et Vieux-Bordeaux

Des vestiges médiévaux aux splendides hôtels particuliers du 18e s., l’émerveillement est à tous les coins de rue. Rendez-vous sur la majestueuse place de la Bourse et son miroir d’eau où se reflètent les élégantes façades néoclassiques. Poursuivez vers la place du Parlement, avec ses immeubles Louis XV et ses arcades, puis, plus au sud, vers la porte Cailhau (15e s.). En admirant les demeures anciennes (notez les mascarons emblématiques des façades), foulez les ruelles et les places animées avec leurs bars, restaurants et commerces (rue du Loup, places du Palais et Fernand-Lafargue), et profitez de la célèbre rue Sainte-Catherine. Non loin se dressent la cathédrale gothique Saint-André (13e s.), au beau portail royal, et son clocher séparé, la tour Pey-Berland (15e s.). À côté se trouvent l’hôtel de ville (palais Rohan, 18e s.) et le musée des Beaux-Arts (belles collections du 15e au 20e s. - Tél. 05 56 10 20 56 - www.musba-bordeaux.fr).

Grand Théâtre

Admirez cet élégant théâtre conçu par Victor Louis (1780). Derrière sa colonnade coiffée de muses et de déesses se cache une éblouissante salle de spectacle en bois dotée d’une coupole peinte (visite guidée sur réservation uniquement). À côté, jetez un œil à la façade baroque et au riche intérieur de l’église Notre-Dame. www.visiter-bordeaux.com

Musée d’Aquitaine

Statues antiques de la Burdigala romaine, gisants médiévaux, documents sur la traite des Noirs au 18e s., objets rapportés de terres lointaines par les navigateurs… Plongez dans l’histoire de l’Aquitaine, de la préhistoire au 21e s.

Tél. 05 56 01 51 04 - www.musee-aquitaine-bordeaux.fr

Quais rive gauche et quartier des Chartrons

Il fait bon flâner sur les quais de la Garonne. Depuis le pont de Pierre, le premier de la ville, dirigez-vous vers le nord (en notant les beaux immeubles du 18e s.) jusqu’au quartier des Chartrons. Ici, les négociants firent construire entrepôts à vins et hôtels particuliers (rue Ferrère, cours Xavier-Arnozan…). Profitez de la rue Notre-Dame, bordée d’antiquaires, et de la place animée du Marché-des-Chartrons. Plus au nord, le musée du Vin et du Négoce (Tél. 05 56 90 19 13 - www.museeduvinbordeaux.com) est axé sur l’histoire du commerce bordelais.

Cité du Vin

Sous sa carapace aux courbes déroutantes, la Cité du Vin propose un voyage sensoriel et ludique dans la culture et l’histoire des vins du monde. Le parcours offre un passionnant prélude à une dégustation dans la tour belvédère, avec vue panoramique sur la ville.

Tél. 05 56 16 20 20 - www.laciteduvin.com

À voir aussi

→ Marché des Capucins : c’est le plus grand marché de Bordeaux. L’occasion de croquer dans un fameux cannelé !

→ Basilique Saint-Michel : cet édifice gothique flamboyant (14e-16e s.) possède une élégante flèche séparée (114 m, en travaux jusqu’en 2026).

→ Bassins des Lumières : dans l’ancienne base sous-marine sont maintenant projetées des œuvres d’art, pour une expérience immersive. Tél. 05 35 00 00 90 - www.bassins-lumieres.com

i Bordeaux : Tél. 05 56 00 66 00 - www.bordeaux-tourisme.com







