Tourisme en France

La capitale de la Flandre française attire en nombre les visiteurs, séduits par l’atmosphère chaleureuse de son centre historique, le dynamisme de sa vie culturelle et les animations qui, telles la Grande Braderie, rythment la vie de la cité. Suivez le guide pour découvrir des endroits incontournables.

Lille centre et Vieux-Lille

Les rues commerçantes et animées du centre (rues de Béthune, Neuve, du Sec-Arembault, de la Vieille-Comédie…) invitent à la promenade. Depuis le palais Rihour (16e s.), rejoignez la Grand-Place, qui accueille la Vieille Bourse du 17e s. et sa cour aux élégantes arcades, ainsi que l’immeuble du journal La Voix du Nord (1936) qui marie Art déco et inspiration flamande. Bordée par de nombreuses terrasses de cafés, la place du Théâtre, où l’opéra et la Nouvelle Bourse se font face, est bordée par le rang de Beauregard, alignement de maisons du 17e s. représentatif du « style lillois » (baroque flamand et classicisme français). Dans le Vieux-Lille (rues de la Bourse, de la Grande-Chaussée, des Chats- Bossus…), nombre de façades arborent des détails sculptés. Rue de la Monnaie, découvrez l’hospice Comtesse, construit aux 17e et 18e s., où est installé un intéressant musée d’art et d’histoire (Tél. 03 28 36 84 00 - https://mhc.lille.fr). Terminez par la cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille (19e s.), dont la façade résolument contemporaine (1999) s’orne d’une immense rosace de verre et d’acier.

Palais des Beaux-Arts

Ce vaste musée abrite plus de 72 000 œuvres, de l’Antiquité à l’art moderne, notamment de riches collections de peinture (Véronèse, Goya, Delacroix, Courbet, Monet…) et de sculpture (Carpeaux, Rodin…).

Wazemmes

Cet ancien faubourg industriel est l’un des quartiers les plus vivants et cosmopolites de la ville, renommé pour son marché alimentaire et son marché aux puces dominical (place des Halles). Tout autour, dans les rues bordées de modestes maisons ouvrières, restaurants, fast-foods et magasins de produits exotiques concourent à cette ambiance bohème et colorée, tout comme la Folie Wazemmes (Tél. 03 20 78 20 23 - https://maisonsfolie.lille.fr), une ancienne filature réhabilitée en centre culturel et artistique.

Quartier Saint-Sauveur

Au sud d’Euralille (quartier des affaires aux allures futuristes), Saint- Sauveur fut gagné sur les remparts et reconstruit dans les années 1960. Dominé par un beffroi de 104 m, l’hôtel de ville (1927) voisine avec l’hospice Gantois (15e s.), transformé en hôtel de prestige.

Quartier Vauban et citadelle

Haut lieu de la vie estudiantine, le quartier Vauban est le poumon vert de la ville. Au cœur d’un îlot délimité par la Deûle canalisée, l’étoile de la citadelle, chef-d’œuvre de l’architecture militaire édifié par Vauban, est entourée d’agréables parcs et jardins.

Lille Métropole musée d’Art moderne, d’Art contemporain et d’Art brut (LaM)

À 10 km à l’est de Lille, à Villeneuve-d’Ascq, le LaM, l’un des plus importants musées d’Europe du Nord, présente d’impressionnantes collections d’art moderne et contemporain, ainsi qu’une section d’art brut (la plus grande de France).

