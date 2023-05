© Leonid Andronov - stock.adobe.co Tourisme en France Strasbourg

Avec son remarquable centre historique inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, ses quartiers aussi surprenants que différents, sa longue tradition gastronomique et son animation, Strasbourg enchante les visiteurs. La ville est également l’une des capitales de l’Europe puisqu’elle accueille le Parlement de l’Union européenne.

Cathédrale Notre-Dame

Symbole de la ville, cette merveille d’art gothique bâtie du 11e au 15e s. attire tous les regards, avec sa spectaculaire façade en grès rose des Vosges ornée d’une multitude de statues et son immense flèche (142 m). À l’intérieur, la nef est éclairée par de magnifiques vitraux (12e-14e s.). Admirez la chaire gothique flamboyant, l’orgue et son buffet gothique et, dans le croisillon sud du transept, le pilier des Anges (superbe Jugement dernier sculpté des 12e-13e s.) et la célèbre horloge astronomique du 16e s. (défilé des automates à 12 h 30). Du haut de la plate-forme qui surmonte la façade, profitez d’un magnifique panorama sur Strasbourg.

www.cathedrale-strasbourg.fr

© belyay - stock.adobe.com La cathédrale Notre-Dame de Strasbourg.

Musée de l’Œuvre Notre-Dame

Tout proche de la cathédrale, ce musée, installé dans trois jolies maisons médiévales, présente une belle collection d’art alsacien du Moyen Âge et de la Renaissance (peintures et sculptures, notamment).

Tél. 03 68 98 50 00 - www.musees.strasbourg.eu

Autour de la place de la Cathédrale

La place est bordée de bâtiments uniques comme l’ancienne pharmacie du Cerf et la remarquable maison Kammerzell (1589) avec ses décors sculptés. Le centre historique s’étend sur toute l’île formée par les bras de l’Ill, où il est agréable de flâner en longeant les maisons anciennes et les nombreuses boutiques (Grand-Rue, rues du Vieux-Marché-aux-Poissons, des Hallebardes, des Grandes Arcades, place Kléber…).

La Petite France

© MarinadeArt - stock.adobe.com Quartier de la Petite France caractéristique du vieux Strasbourg.

Cet ancien quartier des artisans est le plus caractéristique du vieux Strasbourg avec ses ponts (belle vue depuis le pont Saint-Martin) et ses demeures médiévales qui se reflètent dans le canal. La rue du Bain-aux-Plantes présente de belles maisons Renaissance (16e-17e s.). En amont du quartier, le barrage Vauban (17e s.) vaut un détour.

Palais Rohan et ses musées

L’ancienne résidence des princes-évêques (18e s.) présente une majestueuse façade classique. Il accueille le musée des Arts décoratifs (visite des somptueux appartements des cardinaux de Rohan et très riche collection d’arts décoratifs strasbourgeois), celui des Beaux-Arts (primitifs italiens, peintres Renaissance, école espagnole…) et le Musée archéologique.

Tél. 03 68 98 50 00 - www.musees.strasbourg.eu

À voir aussi

→ Musée historique : installé dans l’ancienne Grande Boucherie (1586), il permet de mieux comprendre l’histoire de Strasbourg.

Tél. 03 68 98 50 00 - www.musees.strasbourg.eu

→ Musée alsacien : musée d’art populaire installé dans trois belles maisons (16e-17e s.).

Tél. 03 88 52 50 00 - www.musees.strasbourg.eu

→ Musée d’Art moderne et contemporain : dans un bâtiment moderne autour d’une grande nef vitrée, il présente de nombreuses œuvres modernes et contemporaines.

Tél. 03 68 98 50 00 - www.musees.strasbourg.eu

→ Neustadt : la « nouvelle ville » (places de la République, Général-Eisenhower…) est l’ancien quartier impérial allemand (19e s.).

→ Parc de l’Orangerie : dessiné par Le Nôtre, c’est un agréable lieu de promenade.

i Strasbourg : Tél. 03 88 52 28 28 - www.visitstrasbourg.fr







