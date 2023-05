© Song_about_summer - stock.adobe. Tourisme en France Lyon

Au confluent du Rhône et de la Saône, l’ancienne capitale des Gaules n’a rien perdu de sa superbe : places animées, ravissantes façades ocre et roses, labyrinthes de traboules, ruelles et escaliers, musées d’envergure… Profitez de tous les trésors de la ville, sans oublier de faire honneur à sa gastronomie (bouchons, brasseries, restaurants étoilés…).

→ Ce circuit est issu de notre livre 1001 idées de visites en France

Vieux-Lyon

Entre Fourvière et la Saône, l’ancien cœur de la cité compte parmi les plus beaux ensembles architecturaux des 15e, 16e et 17e s., avec ses demeures Renaissance et ses hôtels particuliers dans les quartiers Saint-Jean et Saint-Paul. Admirez d’abord la cathédrale Saint-Jean, à la fois romane et gothique, et son bel intérieur (chœur, chapelle des Bourbons…). Explorez ensuite les ruelles et les traboules, des passages entre immeubles avec cours, escaliers extérieurs, loggias… Attention, seules quelques-unes sont ouvertes au public, comme la Longue Traboule au n° 54 de la rue Saint-Jean. N’hésitez pas à faire une halte à l’insolite musée Cinéma et Miniature (Tél. 04 72 00 24 77 - www. musee-cinema.fr) et au musée des Arts de la marionnette (Tél. 04 78 42 03 61 - www.gadagne-lyon.fr).

© EnginKorkmaz - stock.adobe.com Une ruelle du Vieux-Lyon.

Colline de Fourvière

La « colline qui prie », dotée de nombreux édifices religieux, domine la vieille ville. Accédez-y par le funiculaire ou en empruntant ses « montées » (escaliers et rues pentues). Au sommet se dresse la célèbre basilique Notre-Dame-de-Fourvière (19e s.), à la surprenante façade (styles byzantin, roman et gothique) et à l’intérieur richement décoré. Rendez-vous ensuite à Lugdunum – musée et théâtres romains (Tél. 04 72 38 49 30 - https://lugdunum.grandlyon.com) pour découvrir des collections gallo-romaines d’exception, le superbe grand théâtre (1er s. avant notre ère) qui accueille l’été le festival des Nuits de Fourvière, l’odéon et des thermes.

© yujie - stock.adobe.com La basilique Notre-Dame-de-Fourvière à Lyon.

Presqu’île

Cœur vibrant de la ville, on s’y retrouve pour boire un verre (places des Terreaux, Bellecour), faire du shopping (rues de la République, Victor-Hugo, Auguste-Comte), flâner le long de ses rives (notez le Grand Hôtel-Dieu, avec son immense façade du 18e s., qui abrite de nombreux commerces)… et visiter l’un de ses remarquables musées. Le musée des Beaux-Arts (Tél. 04 72 10 17 40 - www.mba-lyon.fr), dans une ancienne abbaye (17e-18e s.), offre de superbes collections : antiquités, peintures (Véronèse, Géricault…), sculptures (Rodin…), etc. Dans un hôtel du 15e s., le musée de l’Imprimerie et de la Communication graphique (Tél. 04 78 37 65 98 - www.imprimerie.lyon.fr) présente six siècles de l’histoire du livre et du graphisme. À la pointe de la presqu’île, le musée des Confluences (Tél. 04 28 38 12 12 - www.museedesconfluences.fr), à l’architecture audacieuse, est consacré à l’anthropologie et explore l’espèce humaine et la société.

Croix-Rousse

La « colline qui travaille », celle des anciens canuts (ouvriers de la soie), est devenue un agréable quartier vivant. Empruntez ses pentes aux jolies vues sur Lyon (par exemple montée de la Grande-Côte) pour rejoindre la place de la Croix-Rousse et ses cafés. Certaines traboules (voir ci-avant) se visitent.

À voir aussi

→ Fête des Lumières : chaque année début décembre, à la nuit tombée, de surprenantes œuvres lumineuses envahissent la ville.

www.fetedeslumieres.lyon.fr

→ Parc de la Tête-d’Or : cet immense parc comprend de superbes serres, une roseraie et un jardin zoologique.

www.loisirs-parcdelatetedor.com

i Lyon : Tél. 04 72 77 69 69 - www.lyon-france.com







→ Ce circuit est issu de notre livre 1001 idées de visites en France