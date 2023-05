© kevin_guillois - stock.adobe.com Tourisme en France Nantes

Ancienne capitale du duché de Bretagne, Nantes ne vit plus au rythme de son port, qui fit sa prospérité, mais a su cultiver d’autres atouts : cette ville étudiante, forte de son dynamisme culturel, à la fois bourgeoise et populaire, séduit par sa diversité. Profitez de ses trésors en vous laissant guider à travers ses différents quartiers.

→ Ce circuit est issu de notre livre 1001 idées de visites en France

Château des ducs de Bretagne

Le château présente deux visages. Ses douves, ses remparts et ses tours d’angle sont celles d’un édifice défensif. Mais côté cour, le Grand Logis de style gothique flamboyant (16e s.) annonce la Renaissance. Il abrite aujourd’hui le musée d’Histoire de Nantes.

Tél. 02 51 17 49 48 - www.chateaunantes.fr

© daliu - stock.adobe.com Le Château des ducs de Bretagne de Nantes.

Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul

Construite à partir du 15e s. mais achevée au 19e s., la cathédrale donne cependant une belle impression d’unité avec son élégante façade gothique (intérieur fermé pour travaux suite à l’incendie de 2020). Tout à côté, découvrez la porte Saint-Pierre (15e s.) et la place du Maréchal-Foch entourées de demeures du 18e s.

Musée d’Arts de Nantes

Le musée offre un bel éventail de la peinture à travers les siècles, depuis les primitifs italiens jusqu’à l’art contemporain, en passant par De La Tour, Courbet, Monet…

Tél. 02 51 17 45 00 - https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr

Quartier Bouffay

Animé nuit et jour avec ses boutiques, ses bars et ses restaurants, ce quartier est l’un des plus anciens de Nantes. Arpentez ses rues piétonnes (rues de la Juiverie, Bossuet, place du Change…) où subsistent de belles maisons, notamment à pans de bois.

Quartier Graslin

Depuis la majestueuse place Royale, découvrez ce quartier central, modèle d’urbanisme du 18e s. Jetez un œil à la basilique Saint-Nicolas (19e s.) et, au sud, profitez de la place du Commerce, très animée avec ses terrasses et son marché aux fleurs. Empruntez ensuite la commerçante rue Crébillon et ne manquez pas le magnifique passage Pommeraye (1843), avec son immense verrière, son escalier monumental et ses trois niveaux de magasins. Rejoignez la place Graslin, où trônent un théâtre de la fin 18e s. et la brasserie La Cigale, au décor Art nouveau. Non loin se trouve le muséum d’Histoire naturelle (Tél. 02 40 41 55 00 - https://museum.nantesmetropole.fr).

Ancienne île Feydeau

Avec son lotissement créé au 18e s. sur un banc de sable, cette ancienne île, habitée alors par des armateurs enrichis par la traite négrière, offre à voir de beaux hôtels particuliers (rue Kervégan, quai Turenne).

Les Machines de l’île

© Brad Pict - stock.adobe.com Le Grand Éléphant de l'île de Nantes.

Sur l’île de Nantes, cet espace d’animation plein de poésie met en scène d’étranges machines animées. Montez à bord du Grand Éléphant de bois et d’acier, haut de 12 m, ou du Carrousel peuplé de créatures marines.

Tél. 08 10 12 12 25 - www.lesmachines-nantes.fr

À voir aussi

→ Jardin des Plantes : ce havre de verdure charme avec ses jardins anglais, ses serres tropicales et le mobilier poétique de Claude Ponti.

→ Le Lieu unique : centre de culture contemporaine installé dans l’ancienne biscuiterie Lefèvre-Utile (1886).

Tél. 02 40 12 14 34 - www.lelieuunique.com

i Nantes : Tél. 08 92 46 40 44 - www.levoyageanantes.fr







→ Ce circuit est issu de notre livre





→ Ce circuit est issu de notre livre 1001 idées de visites en France