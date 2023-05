© SergiyN - stock.adobe.com Tourisme en France Toulouse

Plongez dans le tourbillon de la Ville rose, cité estudiantine pleine de vie : patrimoine culturel et architectural d’une grande richesse, musées aux mille trésors, cuisine généreuse… Le chef-lieu de l’Occitanie saura vous séduire. Alors, suivez le guide pour découvrir tout le charme de Toulouse et réussir votre visite.

Le Capitole et son quartier

Cœur battant de la ville, la célèbre place du Capitole accueille immeubles néoclassiques, brasseries, boutiques et le majestueux Capitole (hôtel de ville). Vers le sud, la rue Saint-Rome, agréable artère piétonne, croise des ruelles où foisonnent les demeures Renaissance. Ne manquez pas l’hôtel d’Astorg (rue des Changes) et surtout l’hôtel d’Assézat (place d’Assézat), magnifique petit palais construit en 1555 qui abrite la fondation Bemberg (Tél. 05 61 12 06 89 - www.fondation-bemberg.fr) et ses très belles collections d’art ancien et d’art moderne. Vers l’ouest, le couvent des Jacobins (Tél. 05 61 22 23 82 - www.jacobins.toulouse.fr), joyau de l’art médiéval, surprend par le contraste de son aspect extérieur, massif et austère, avec la légèreté de l’intérieur : les hauts et sobres murs mettent en avant l’incroyable voûte aux ramifications complexes. Au nord de la place, la rue du Taur mène jusqu’à la basilique Saint-Sernin (Tél. 05 61 21 80 45 - www.basilique-saint-sernin.fr), superbe église romane (11e-14e s.) qui frappe par ses dimensions imposantes.

© Pat on stock - stock.adobe.com Couvent des Jacobins de Toulouse.

Autour du jardin des Plantes

Avec ses jolies fontaines, ses plantes botaniques et ses cygnes, ce parc est un agréable lieu de promenade. À quelques pas de là, le jardin du Grand-Rond et le Jardin royal prolongent la balade. L’étonnant Muséum (Tél. 05 67 73 84 84 - www.museum.toulouse.fr) dévoile à travers ses collections une visite autour des relations entre l’homme et la nature.

Quartier Saint-Cyprien

De l’autre côté de la Garonne, la chapelle de la Grave, dont le dôme est le symbole de la ville, veille sur ce quartier historique et chaleureux. Vous pourrez y découvrir Les Abattoirs (Tél. 05 34 51 10 60 - www.lesabattoirs.org) qui proposent des expositions temporaires autour de l’art moderne et contemporain.

Cité de l’Espace

© babble - stock.adobe.com La Cité de l’Espace à Toulouse.

À la pointe de l’industrie aéronautique, ce passionnant centre dédié à l’astronomie et à l’espace se situe à 13 km du Capitole. Animations, spectacles audiovisuels et expériences immersives rythment la visite : explorez la station Mir, admirez la maquette grandeur nature d’Ariane 5, marchez virtuellement sur la Lune… Idéal pour une journée en famille !

Tél. 05 67 22 23 24 - www.cite-espace.com

À voir aussi

→ Musée Saint-Raymond : riches collections d’archéologie et d’art antique.

Tél. 05 61 22 31 44 - www.saintraymond.toulouse.fr

→ Musée des Augustins : dans l’ancien couvent des Augustins (belle construction des 14e-15e s.) sont exposées sculptures gothiques et romanes, ainsi que peintures religieuses. Fermé pour travaux jusqu’en 2025.

Tél. 05 61 22 21 82 - www.augustins.org

