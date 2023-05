© Tupungato - stock.adobe.com Tourisme en France Dijon

L’ancienne place forte du duché de Bourgogne a traversé les siècles pour devenir une capitale de région dynamique où patrimoine et douceur de vivre se conjuguent. Maisons à colombages, clochers et hôtels particuliers d’un côté ; moutarde, vins et tables réputés de l’autre : bienvenue dans une ville aussi belle que gourmande !

Palais des Ducs et des États de Bourgogne

Remanié au 17e s., l’emblématique palais est un superbe ensemble architectural. Escaladez les 316 marches de la tour Philippe le Bon (15e s.) pour jouir d’une vue panoramique. Dans l’aile ouest, le musée des Beaux-Arts abrite un fonds remarquable, de l’Antiquité à nos jours : portraits du Fayoum, riche collection médiévale, magnifique exposition de peintures (primitifs flamands et italiens, Véronèse, Le Titien, de La Tour, Delacroix, Manet, Monet…) et les célèbres tombeaux des ducs de Bourgogne, à ne pas manquer.

Tél. 03 80 74 52 09 - www.beaux-arts.dijon.fr

© tichr - stock.adobe.com Le palais des Ducs et des États de Bourgogne à Dijon.

Centre historique

Les rues de la vieille ville, la plupart piétonnes, invitent à une très agréable promenade. Cédez à la tradition et allez caresser la chouette perchée sur un contrefort de l’église Notre-Dame (12e s.), un bijou de l’art gothique ! Puis longez la rue de la Chouette jusqu’au bel hôtel de Vogüé (17e s.). Après avoir flâné autour des rues Vannerie et Chaudronnerie, empruntez la rue Verrerie, point d’entrée du quartier des Antiquaires, avec ses maisons à colombages et ses boutiques. Rejoignez ensuite la belle place à arcades de la Libération accolée à la cour d’honneur du palais des Ducs et réaménagée en 2006 par l’architecte Jean-Michel Wilmotte. À deux pas, le quartier du palais de justice (rues de l’École de Droit, Chabot-Charny…) vaut un détour. Enfin, ne manquez pas la rue des Forges et ses fières demeures anciennes (hôtel Aubriot, maison Milsand, hôtel Chambelland…).

© Boris Stroujko - stock.adobe.com Le centre historique de Dijon.

Cathédrale Saint-Bénigne

La particularité de cette ancienne abbatiale (13e-14e s.) de pur style gothique flamboyant ? Sa crypte romane, vestige souterrain d’une rotonde à trois étages construite en l’an 1001.

Tél. 03 80 30 39 33 - www.cathedrale-dijon.fr

Cité internationale de la Gastronomie et du Vin

Ouverte en 2022, la cité rassemble de nombreux espaces dédiés à la gastronomie et à l’œnologie. Au menu : expositions permanentes et temporaires, cave impressionnante (dégustation et vente), village gastronomique, ateliers d’initiation au vin et animations gourmandes.

Tél. 03 80 23 88 76 - www.citedelagastronomie-dijon.fr

À voir aussi

→ Musée de la Vie bourguignonne : musée d’ethnographie régionale installé dans le couvent d’un monastère.

Tél. 03 80 48 80 90 - www.vie-bourguignonne.dijon.fr

→ Jardin botanique de l’Arquebuse : un planétarium, un jardin botanique et un muséum composent ce parc dédié aux sciences de la Terre, du vivant et de l’univers.

Tél. 03 80 48 82 00

→ Parc de la Colombière : à 2 km au sud de la ville, ce jardin à la française, créé à la demande du prince de Condé (17e s.), déploie ses élégantes allées sur 33 ha de verdure.

→ Puits de Moïse : à 3 km à l’ouest du centre-ville, au sein du parc du centre hospitalier La Chartreuse, trône un chef-d’œuvre de la sculpture médiévale bourguignonne (1395- 1406) constitué de six magnifiques statues de prophètes de l’Ancien Testament.

i Dijon : Tél. 03 80 44 11 44 - www.destinationdijon.com







