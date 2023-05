© Sergii Zinko - stock.adobe.com Tourisme en France Nice

S’étirant sur plusieurs collines face à la splendide baie des Anges, Nice affiche un visage animé et cosmopolite. Bordée par la Méditerranée, elle offre aux visiteurs son climat ensoleillé, son patrimoine typique du Sud, sa douceur de vivre et sa succulente gastronomie. Prenez le temps de la découvrir et laissez-vous charmer par ses nombreux attraits.

Promenade des Anglais

Emblématique de la ville, cette promenade bordée de palmiers rappelle que les Anglais ont choisi Nice comme lieu de villégiature dès le 18e s. Longeant la mer, la « Prom’ » accueille d’imposants bâtiments anciens et des palaces, comme l’hôtel Negresco ou le palais de la Méditerranée, chef-d’œuvre Art déco.

Le Vieux-Nice

© monticellllo - stock.adobe.com Ruelle du Vieux-Nice.

Derrière la promenade des Anglais, ce quartier vivant abrite un labyrinthe de venelles ponctuées d’escaliers et d’arcades. Ses façades jaunes et ocre, ses églises du 17e s., ses places animées, ses artisans et ses boutiques (certaines vendent la fameuse socca, galette à base de farine de pois chiches) en font un lieu incontournable. Le célèbre cours Saleya vous accueille avec son marché (mardi-dimanche) débordant de fleurs et de spécialités locales. Sur le cours, la chapelle de la Miséricorde (baroque italien du 18e s.) mérite un détour (ouverte le mardi). Tout proche, la cathédrale Sainte-Réparate (17e s.) se démarque avec son dôme polychrome et sa façade baroque (19e s.). À 100 m, notez le palais Lascaris (17e s.), à l’intérieur magnifiquement décoré.

Autour de la place Masséna

Cœur du centre-ville, reconnaissable à ses façades rouges, ses arcades et son dallage noir et blanc, la place Masséna est au carrefour du Vieux-Nice et de l’avenue commerçante Jean-Médecin. À l’ouest, les rues Masséna et de France accueillent cafés et restaurants. À 10 min vers le nord-ouest, ne manquez pas la ravissante place Garibaldi.

© bbsferrari - stock.adobe.com La Place Massena à Nice.

Colline de Cimiez

Ce quartier résidentiel cache d’élégantes demeures Belle Époque et d’anciens palaces (boulevard de Cimiez, avenue Émile-Bieckert). Il abrite des vestiges romains, le musée Matisse (Tél. 04 93 81 08 08 - www.musee-matisse-nice.org), belle construction du 17e s., et le monastère de Cimiez (16e s.). En bas de la colline, découvrez le musée Marc-Chagall (Tél. 04 93 53 87 20 - www.musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/chagall), sa riche collection d’œuvres du peintre et son jardin méditerranéen.

Les routes des Trois Corniches

Au départ du quartier du port (superbe panorama depuis le quai Rauba-Capeù), ces trois routes relient Nice à Menton en offrant des vues extraordinaires sur la Méditerranée et le littoral. Perchée à plus de 400 m d’altitude, la plus spectaculaire reste la Grande Corniche qui franchit le col d’Èze. Du plateau Saint-Michel, découvrez un panorama de toute beauté.

À voir aussi

→ Colline du Château : surplombant Nice et la mer, elle accueille un magnifique parc (accès libre) et offre des points de vue exceptionnels.

→ MAMAC : musée d’art moderne et contemporain qui compte 1 300 œuvres d’artistes de renom (Yves Klein, Niki de Saint Phalle…).

Tél. 04 97 13 42 01 - www.mamac-nice.org

→ Musée des Beaux-Arts : peintures et sculptures du 16e au 20e s.

Tél. 04 92 15 28 28 - www.musee-beaux-arts-nice.org

