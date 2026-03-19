Nos relevés de prix montrent que certains produits peuvent voir leur coût multiplié par deux, voire six, par rapport à ceux constatés en drive ou à proximité des gares. Nos conseils.

Ne pas avoir préparé votre voyage et emporté tout le nécessaire (de quoi passer le temps ou manger…) peut vous coûter très cher, surtout si vous comptez réparer vos oublis dans les boutiques Relay. Pour les magazines et les livres, elles sont obligées par la réglementation de pratiquer les mêmes prix que tous les autres kiosques et librairies du pays.

C’est donc sur le reste des produits que la marge est dégagée. D’après notre relevé effectué dans 5 gares entre le 20 décembre et le 9 janvier, les prix sont identiques partout en France, que ce soit à Paris, Bordeaux ou Nantes. Mais attendez-vous à payer au moins deux fois plus cher que pour une commande en supermarché drive, référence habituelle de Que Choisir Ensemble pour ses études de prix. Par rapport aux supérettes, le surcoût est moindre, environ 50 %.

Anticiper pour réduire la note

Il sera malgré tout plus rentable de composer votre goûter ou votre pique-nique dans les nouveaux magasins Carrefour qui ouvrent en plein cœur des gares. Vous économiserez encore plus en prévoyant votre gourde et en la remplissant aux fontaines installées dans certaines gares – pas toujours très visibles, certes. En effet, la bouteille d’Evian vous coûtera six fois plus cher dans un Relay que dans un drive, et tout de même deux