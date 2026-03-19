Paris, Lyon, Rennes… Les gares où l’on n’avait guère envie de s’attarder autrefois sont devenues des espaces commerciaux attrayants. Mais les loyers des enseignes et les prix des produits y sont très élevés. Reportage.

Dans la plupart des grandes gares, ce n’est plus le tableau d’affichage qui vous saute aux yeux en passant les portes, mais plutôt les enseignes lumineuses des fast-foods. La raison ? La SNCF s’efforce aujourd’hui de rentabiliser au maximum les immenses surfaces qui restent dans son giron. Cette stratégie a conduit la compagnie nationale a multiplier par deux le nombre de mètres carrés dédiés aux commerces en moins de cinq ans, avec l’argument que ces aménagements augmentent le confort des usagers.

Des services essentiels relégués au second plan

Pourtant, si l’on se concentre sur le ticket de caisse moyen, il n’en est rien. Les loyers qu’ils doivent acquitter dans les gares conduisent les commerçants à augmenter leurs prix significati­vement. On peine tout autant à être convaincu de l’amélioration du confort de l’usager. Les géants américains du café et du hamburger occupent désormais des emplacements à la fois plus visibles et plus étendus que les services de vente de billets et d’information, parfois installés sur les quais, dans des kiosques… qui gênent le passage des voyageurs !

Circonscrite aux principales gares TGV, cette stratégie dissimule une tout autre réalité dans les petites et moyennes stations,