Porté par les voyages de loisirs, le trafic aérien atteint des niveaux record. Pourtant, la plupart des grandes villes européennes sont accessibles en train. À condition de prendre le temps de comparer les temps de trajet porte à porte et de bien prendre en compte les frais annexes pour comparer les tarifs, le rail peut constituer une alternative crédible au moment de réserver ses vacances.

Et le « flyskam » s’est envolé. Importé de Suède en 2019, ce concept de « honte de voler », censé nous inciter à limiter nos déplacements aériens pour lutter contre le réchauffement climatique, ne semble aujourd’hui plus qu’un vague souvenir. Après le trou d’air provoqué par la crise sanitaire, le trafic aérien repart plein gaz : selon Eurocontrol, l’organisme chargé d’organiser le ciel au-dessus du Vieux Continent, le nombre de vols a dépassé en 2025 celui de 2019 ! Un record historique, préoccupant pour l’environnement.

En France, le transport aérien a émis 22,1 millions de tonnes de CO 2 en 2024, soit 4 % de plus qu’en 2023. D’après le think tank de la décarbonation de l’économie The Shift Project, cela représente environ 6,8 % des émissions nationales de gaz à effet de serre. Les rejets du secteur aérien devraient encore s’amplifier dans les prochaines années.

En effet, on ne sait toujours pas voler proprement. Les projets d’avion électrique ou à hydrogène ne sont qu’embryonnaires. Et l’usage de carburants dits « durables » permettra simplement de