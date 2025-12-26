La SNCF atteint son plus haut niveau de satisfaction des voyageurs depuis vingt ans. La 7 e édition de notre sondage de référence dépeint deux réalités : si les clients des TGV sont plutôt contents, les usagers des services publics tels que les trains régionaux (TER, Transilien) et Intercités critiquent toujours la qualité de service. Alors que le secteur s’ouvre à la concurrence, notre enquête s’élargit aux nouveaux opérateurs ferroviaires, tels Trenitalia et Transdev.

Notre 7e enquête de satisfaction des usagers du train a une saveur particulière. Pour la première fois, ce sondage réalisé auprès de nos lecteurs (7 474 avis analysés) ne porte pas uniquement sur la qualité de service de la SNCF. Les sondés pouvaient aussi nous confier leur avis sur les nouvelles entreprises du secteur. Il s’agit notamment de Trenitalia pour les lignes à grande vitesse et Transdev pour les TER. Puisque la SNCF gère encore l’écrasante majorité de vos trajets ferrés, les résultats des concurrents ne sont abordés qu’à la fin de cet article.

Satisfaction globale : du mieux, mais on partait de loin !

Satisfaction globale

Tous types de trains confondus (TGV, Intercités, Transilien, etc.), le taux de satisfaction global de la SNCF continue de progresser. En effet, 70 % des voyageurs se disent satisfaits des services fournis par l’entreprise publique en 2025, contre 66 % en 2023. Ce redressement