© M. Gaillard/REA Téléassistance Les différents équipements

Les services de téléassistance mettent à la disposition des personnes âgées des équipements connectés directement aux centres d’appels : transmetteur, détecteur de chute, capteurs de mouvements… Décryptage.

Transmetteur

Il communique avec le centre d’appels. Il se présente sous la forme d’un boîtier branché sur une ligne téléphonique fixe (généralement, seulement Orange et Bouygues). Pour les solutions dites connectées, il contient sa propre carte SIM et est relié à l’opérateur de téléphonie mobile le plus présent dans le secteur. Il est alors simplement branché à une prise électrique. Le boîtier connecté mobile, de type bipeur ou montre, contient lui aussi une carte SIM. Il fonctionne donc à l’extérieur (comme dans la maison bien sûr) grâce au réseau GSM, sur batteries rechargeables (leur autonomie est de deux à cinq jours environ). On le recharge comme un smartphone.

Quant au téléphone mobile spécial avec bouton SOS, il peut faire office de boîtier connecté. Attention, contrairement aux déclencheurs (lire plus bas), tous ces équipements qui contiennent une carte SIM ne sont pas étanches ; ils supportent quelques gouttes d’eau mais ne s’utilisent en aucun cas sous la douche ou à la piscine.

Enfin, tous les transmetteurs sont dotés d’un micro très sensible et d’un haut-parleur puissant. Cela permet de dialoguer avec la centrale d’écoute en mode mains libres, sans décrocher le combiné d’un téléphone. La portée du signal vers le transmetteur atteint de 40 à 100 m (selon la configuration du logement, l’épaisseur des murs…). Le boîtier peut ainsi couvrir jardin et dépendances.

Détecteur de chute

Cette fonctionnalité est incluse dans certains bracelets ou dans des lunettes spéciales, et fonctionne sur piles. Pas besoin d’appuyer sur un bouton pour déclencher l’alerte, le centre d’appels est directement prévenu quand l’abonné tombe lourdement et reste dans un état d’inconscience. Si le chargé d’écoute n’obtient pas de réponse dans les 20 à 30 secondes suivant la chute, il envoie automatiquement les secours.

Déclencheur

Situé dans le dispositif d’alerte porté en permanence sur soi (bracelet, montre, pendentif ou porte-clés contenant un miniboîtier léger), il est alimenté par une pile et s’actionne au moyen d’un bouton unique. Étanche, cet appareil ne craint pas l’eau et marche donc sous la douche, dans un bain, une piscine, un sauna… Dès que le déclencheur est actionné, un signal radio est envoyé au transmetteur, qui appelle dans la foulée un opérateur du centre de téléassistance.

Détecteurs de fumée connectés

Ces boîtiers fonctionnent sur piles et sont reliés au central d’écoute. En cas d’émanations de fumée, ce dernier prévient les pompiers.

Capteurs de mouvements

Ils sont alimentés par piles et s’installent dans les lieux de passage des abonnés, afin de détecter leurs déplacements ou, à l’inverse, l’absence d’activité (dans ce cas, la plateforme d’écoute est alertée). Des capteurs de température du logement peuvent être ajoutés.

Boîte à clés

Fixée à l’extérieur de l’habitation, dans un endroit discret, elle est munie d’un blindage antieffraction et s’ouvre avec un code. On y place les clés qui permettent d’accéder à l’intérieur à tout moment, en toute sécurité.