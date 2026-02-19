Le démarchage par téléphone semble connaître un regain d’intérêt depuis quelques mois. Heureusement, en août prochain, l’entrée en vigueur de la loi visant à l’interdire devrait lui porter un coup d’arrêt – sans, toutefois, le faire disparaître complètement.

Jusqu’au bout, ils auront continué ! À en croire les tout derniers chiffres de l’Observatoire de la consommation de l’UFC-Que Choisir, les démarcheurs par téléphone ont à nouveau été particulièrement actifs ces derniers mois. Après une baisse, il y a deux ans, les appels non sollicités ont retrouvé des niveaux record en 2025 (lire l’encadré « La pression augmente »). Ainsi, 42 % des Français interrogés déclarent recevoir au moins un coup de fil non sollicité chaque semaine sur leur appareil fixe, et 24 % chaque jour. Ces chiffres élevés sont d’autant plus étonnants que le nombre de foyers dotés d’un tel équipement ne cesse de diminuer (74 % en 2024, selon l’Arcep, soit 5 points de moins que l’année précédente). Résultat : 97 % des sondés se disent agacés par ces dérangements intempestifs et 83 %, très agacés, un taux en hausse par rapport à l’an passé.

Bientôt un consentement obligatoire

Ce regain d’activité a tout d’un baroud d’honneur car cet été, le démarchage tel qu’on le connaît actuellement sera proscrit. Jusqu’à présent, en effet, tous les Français étaient supposés accepter d’être appelés. S’ils ne le souhaitaient pas, ils