Acquérir de l’or ou de l’argent, c’est entrer dans un monde de professionnels auxquels vous pouvez accorder votre confiance… Il est préférable d’éviter les investissements sans documentation. Dirigez-vous vers des sociétés reconnues qui fourniront tous les certificats et factures nécessaires, autant de justificatifs indispensables pour la fiscalité et la revente.

Il n’y a pas de liste de boutiques d’achat et de revente d’or agréées (lire l’encadré). Seuls les établissements changeurs ont un agrément de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). En général, celui-ci est affiché en magasin. Les experts de Godot et Fils, maison historique aujourd’hui à la tête d’un réseau d’agences franchisées, conseillent aux intéressés de regarder si les prix des métaux précieux sont indiqués à l’intérieur comme à l’extérieur du point de vente, s’ils tiennent compte de la qualité de l’or et si ces informations figurent dans le devis. La balance de la boutique, qui porte une pastille verte attestant de son contrôle technique annuel, doit permettre de vérifier le grammage. À l’examen du lingot, assurez-vous qu’il porte bien un poinçon de fabricant, un numéro reporté sur la facture et le nom d’un fournisseur certifié Good Delivery par la London Bullion Market Association (LBMA),