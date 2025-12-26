Valeur refuge en temps de crise, le précieux métal jaune est, depuis deux ans, l’investissement de prédilection de milliers d’épargnants. Mais constitue-t-il vraiment un bon choix de placement en cas d’instabilité financière ou de tensions politiques ? Décryptage.

Plus de 3 000 tonnes d’épargne en or dans l’Hexagone, un tiers sous forme de lingots et deux tiers sous celle de pièces : les épargnants français plébiscitent le métal jaune. La première raison ? Son statut de valeur refuge, décorrélée de l’inflation et des tensions géopolitiques. Il connaît une forte progression de son cours depuis des décennies, en particulier en période de crise. Bref, quand les temps sont incertains et les marchés stressés, l’or monte.

Pour preuve, il a franchi la barre des 1 000 $ l’once (1 once = 31,10 g) au lendemain de la crise financière de 2008, celle des 2 000 $ lors de la pandémie de covid, avant d’atteindre les 3 000 $ en mars après l’annonce des hausses des droits de douane de l’administration Trump. Il coûtait plus de 4 000 $ l’once fin août, à la suite des investissements importants des banques centrales et de la forte demande en or physique des particuliers. « Nous avons vu une augmentation de plus de 30 % de la fréquentation de nos clients depuis janvier 2025 par rapport à 2024, qui était déjà une année soutenue par rapport à 2023, indique Laurent Schwartz, président du réseau de boutiques Le