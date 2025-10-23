Hiver comme été, si vous trouvez que la montagne est belle, c’est en partie grâce à la mobilisation de milliers de bénévoles. Chaque année, ils s’affairent pour ramasser les déchets laissés par les entreprises et les touristes.

Ils étaient près d’une centaine, ce samedi 20 septembre, à s’être donné rendez-vous sur le site majestueux du pont d’Espagne, en plein cœur des Pyrénées. Retraités, étudiants, jeunes actifs, familles… tous ces amoureux de la montagne ont répondu à l’appel de la ville de Cauterets (65) et de l’association Mountain Riders. Pendant plus de deux heures, ils ont ratissé le domaine, sac-poubelle à la main, et ramassé les déchets laissés par le million et demi de touristes fréquentant le lieu été comme hiver.

« Nous venons régulièrement à Cauterets profiter de la beauté des paysages. Il nous paraissait évident de donner un peu de notre temps, afin de garder le lieu propre et de sensibiliser notre fille de trois ans au respect de la nature », expliquent Katixa et Arnaud, tout en gardant un œil sur les rives du gave de Marcadau, dont l’eau translucide serpente au milieu de la plaine du même nom.

Nathalie, elle, s’est proposée pour participer au nettoyage de l’aire de bivouac du lac de Gaube, lieu de passage prisé des randonneurs et des locaux à la belle saison, situé à 1 725 mètres d’altitude, le long du GR10. « En arrivant sur place, j’avais l’impression que l’endroit était propre.