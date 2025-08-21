« Les labels verts dans le tourisme, c’est la jungle ! » Voilà comment Julie Heraud, consultante en tourisme et développement durable chez FTC Consulting, réagit lorsqu’on lui demande son opinion sur le sujet. « Le consommateur ne peut pas s’y retrouver. Même nous, professionnels du secteur, avons du mal à y voir clair », complète-t-elle. L’essor des labels verts s’explique par les nombreuses enquêtes d’opinion soulignant l’intérêt des vacanciers pour le tourisme durable. D’après une étude Kantar, publiée en 2022, 64 % des Français interrogés se disent concernés par le sujet.

Un guide pour s’y retrouver

Afin de prendre la mesure du phénomène, il suffit de feuilleter le Guide des démarches de labellisation pour un tourisme durable, édité par ADN Tourisme (fédération nationale des organismes institutionnels de tourisme) et le réseau professionnel Acteurs du tourisme durable. Réalisé pour accompagner tous ceux qui souhaitent s’engager en ce sens, il présente pas moins de 50 labels rien que pour la France – et encore, tous n’ont pas été retenus. Au niveau international, le Conseil mondial du tourisme durable (GSTC) a tenté un temps de rationaliser l’offre en reconnaissant les plus fiables. « Mais cette instance a fini par créer son propre label, et donc