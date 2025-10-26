Pour trouver les premiers labels dans le secteur de la cosmétique, il faut remonter au début des années 2000. L’objectif ? Garantir la santé des consommateurs, favoriser le respect de l’environnement puis, au fil du temps, le bien-être animal. Aujourd’hui, leur rôle est connu des consommateurs. Subsiste toutefois une difficulté : les distinguer des allégations trompeuses largement utilisées par le marketing.

Faire le distinguo entre vrais labels et allégations trompeuses est souvent le dilemme auquel est confronté le consommateur au moment de choisir un produit cosmétique en supermarché, en magasin spécialisé ou sur Internet. Et, il faut bien l’admettre, il doit alors s’armer de patience et de bonne volonté pour décortiquer lui-même l’étiquette.

Sur les flacons de shampoing, savons ou crèmes fleurissent en effet des arguments et des garanties rassurantes. Reprenant souvent les codes graphiques des labels et le vocabulaire réglementaire, ces allégations venant conforter nos préoccupations en matières sociétales et environnementales sont, en réalité, rarement contrôlées par un organisme indépendant… et s’avèrent donc souvent insuffisantes, voire trompeuses. Ainsi, les mentions « jusqu’à 100 % d’ingrédients d’origine naturelle » ou « baume à l’huile d’argan bio » laissent penser que tout le produit est bio, alors que seul un ingrédient, présent en faible quantité, l’est. Cela doit vous alerter. Pour vous repérer, voici quelques labels dignes de confiance.

Cosmébio/Cosmos

Nombre de produits certifiés : 16 000

Type de certification : par un organisme tiers (Ecocert, Bureau Veritas et Cosmécert en France)

Cahier des charges accessible : oui, sur le site Internet du label

Natrue

Créé en 2002 par une dizaine de laboratoires pionniers, le label Cosmébio a pour objectif de défendre la cosmétique biologique. Cosmébio rejoint ensuite le label international Cosmos qui compte douze organismes certificateurs dans le monde (Europe, Turquie, Australie, Corée du Sud). Ces deux labels partagent le même cahier des charges. La version Cosmos natural garantit que 95 % des ingrédients sont d’origine naturelle ; la version Cosmos organic garantit que 95 % des ingrédients qui peuvent être certifiés sont biologiques.

Nombre de produits certifiés : 10 100

Type de certification : par un organisme tiers (EcoControl)

Cahier des charges accessible : oui, sur le site Internet du label

Nature et Progrès

Fondé en 2007 par des marques de cosmétiques européennes, le label Natrue entend participer à une meilleure réglementation des produits cosmétiques naturels et biologiques. Il garantit que 100 % des substances utilisées sont naturelles, dérivées naturelles et nature identiques (molécules de synthèse identiques à celles produites par la nature) et que 95 % des ingrédients sont biologiques.

Nombre de producteurs de cosmétiques certifiés : 131

Type de certification : système participatif de garantie

Cahier des charges accessible : oui, sur le site Internet du label

ENBA

Créée en 1964, l’association Nature et Progrès promeut l’agroécologie paysanne en décernant une mention aux produits alimentaires, ménagers et cosmétiques respectueux de l’environnement, de la santé humaine et des animaux. En 1972, elle lance son label qu’elle appelle « mention Nature et Progrès ». L’application du cahier des charges est contrôlée par des équipes composées de producteurs et de consommateurs adhérents à l’association.

Nombre de produits certifiés : 188 en 2024

Type de certification : par un jury

Cahier des charges accessible : oui, sur le site Internet du label

Cruelty-free

Le label Excellence des European Natural Beauty Awards (ENBA) est fondé en 2019 par la Finlandaise Satu Mäkinen pour. Pour recevoir le label, les produits doivent contenir 99 % d’ingrédients d’origine naturelle et être certifiés Cosmos, Natrue ou BioVidaSana. Ils sont ensuite testés pendant douze semaines par un jury composé de personnalités européennes et d’experts de l’industrie.

Nombre de marques certifiées : 6 350

Type de certification : déclaratif (engagement signé par le PDG de l’entreprise)

Cahier des charges accessible : sur demande en écrivant à l’adresse [email protected]

Cruelty free International

Lancé en 1987 par l’ONG de défense des animaux PETA, ce label garantit que le produit n’a pas été testé sur des animaux en Europe ni sur les marchés étrangers. Dans sa version « Cruelty-free et vegan », il assure qu’aucun produit ou sous-produit d’origine animale n’a été utilisé dans la fabrication du cosmétique ou de son packaging.

Nombre de marques certifiées : 2 332

Type de certification : par un organisme tiers

Cahier des charges accessible : oui, sur le site Internet du label

« Cosmétique naturel » n’est pas un label ! Les cosmétiques naturels ne sont pas obligés d’être labellisés ni de respecter les mêmes obligations que les cosmétiques bios. En effet, un cosmétique ne peut afficher qu’il est bio que s’il contient 100 % d’ingrédients labellisés biologiques ou s’il est certifié par un label et conforme à son cahier des charges. La communication marketing de cosmétiques dits « naturels » peut parfois laisser croire à une composition très réglementée, alors que ce n’est pas le cas. Il vaut mieux, dans ce cas, se fier à la liste des ingrédients ou à la présence d’un label indépendant.

Depuis 1996, ce label, aussi connu sous le nom du « Leaping bunny », certifie que le cosmétique n’a pas été testé sur les animaux en Europe ni sur les marchés étrangers. Il est décerné par la Coalition for Consumer Information on Cosmetics (CCIC), le rassemblement de huit associations nationales de protection des animaux.