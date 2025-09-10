L’Union européenne (UE) intègre 6 nouveaux types de produits pouvant prétendre à l’Écolabel bio européen – sous la condition du respect des cahiers des charges, élaborés conjointement entre les services de l’UE et les secteurs concernés.

L’Écolabel européen est le seul label officiel reconnu au niveau de l’ensemble des États membres. Il est attribué par un organisme certificateur agréé, qui vérifie le respect d’un cahier des charges par le fabricant prétendant à cet agrément. L’objectif est de « minimiser les impacts environnementaux tout au long du cycle de vie des produits, tout en garantissant leur haute qualité ». Les cahiers des charges sont spécifiques à chaque catégorie de produits. La Commission européenne précise que « tous les critères sont élaborés en consultation avec les principales parties prenantes, notamment les associations de consommateurs et les experts du domaine concerné ».

Un arrêté européen a été promulgué le 5 septembre pour actualiser la liste des secteurs pouvant y prétendre. Il comporte 6 ajouts :

articles chaussants ;

lubrifiants ;

matelas ;

produits d'ameublement ;

revêtements durs ;

revêtements de sol à base de bois, de liège et de bambou.

La liste totale comporte désormais 24 secteurs :

1. produits cosmétiques ;

2. produits de soin pour animaux ;

3. détergents textiles ;

4. détergents vaisselle à la main ;

5. détergents pour lave-vaisselle ;

6. détergents pour lave-vaisselle industriel ou destinés aux collectivités ;

7. détergents textiles à usage industriel ou destinés aux collectivités ;

8. produits de nettoyage pour surfaces dures ;

9. milieux de culture et amendements pour sols ;

10. produits de protection hygiénique absorbants ;

11. coupes menstruelles réutilisables ;

12. peintures et vernis d'intérieur ou d'extérieur ;

13. papier tissue et produits tissue ;

14. papier graphique ;

15. produits en papier imprimé, produits de papeterie et sacs en papier ;

16. hébergements touristiques ;

17. services de nettoyage intérieur ;

18. textiles ;

19. articles chaussants ;

20. lubrifiants ;

21. matelas ;

22. produits d'ameublement ;

23. revêtements durs ;

24. revêtements de sol à base de bois, de liège et de bambou.

À noter L’alimentation n’est pas couverte par l’Écolabel, mais par le label bio européen, symbolisé par une feuille verte étoilée. En France, il est complété par le label AB.