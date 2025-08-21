Les labels permettent-ils de lutter contre les allégations trompeuses comme ils le prétendent ? C’est encore bien souvent au consommateur de décortiquer l’étiquette et de mener sa propre enquête. Quelques conseils pour vous guider.

Sur les étiquettes des vêtements, les flacons de shampoing ou les bouteilles de lessive, fleurissent des arguments et des garanties rassurantes pour le consommateur. Reprenant souvent les codes graphiques des labels et le vocabulaire réglementaire, des allégations venant conforter nos préoccupations en matière sociétales et environnementales sont, en réalité, rarement contrôlées par un organisme indépendant… et s’avèrent donc souvent insuffisantes, voire trompeuses, comme les exemples que nous déclinons ci-après.

Faux bon élève La mention « respecte la réglementation Reach » sur un emballage, ça fait sérieux… or, c’est bien le moins ! Reach (2006), qui interdit une liste de substances chimiques dangereuses, ainsi que le règlement cosmétique de 2009 sont des règles qui s’imposent à tous les produits commercialisés dans les États membres de l’Union européenne. Cette précision est donc non seulement inutile, mais susceptible de semer la confusion, en laissant penser que les autres produits ne suivraient pas les règlements.

Termes flous Des allégations telles que « jusqu’à 100 % d’ingrédients d’origine naturelle » ou « près de 50 % de fibres recyclées » dénotent un manque de précision qui doit