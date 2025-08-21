Pas facile de s’y retrouver parmi la multitude de labels que l’on rencontre au rayon alimentation ! Que promettent-ils ? Quel est leur niveau d’exigence ? Pour en avoir une idée, il faut s’intéresser à leurs cahiers des charges.

Dans nos supermarchés et magasins bios, de nombreux produits affichent des logos de labels alimentaires annonçant diverses sortes de promesses. Cela va de la production bio à l’appellation d’origine en passant par une qualité supérieure ou encore la préservation des ressources naturelles. Mais quelles garanties offrent-ils précisément ? Sont-ils tous fiables ? Par qui ont-ils été créés ? Une première façon de s’assurer de leur sérieux est de consulter leurs cahiers des charges. Que Choisir s’est attelé à la tâche pour vous, et a réalisé des entretiens avec chacun des porteurs de ces labels. Nous vous présentons ici ceux que vous rencontrez le plus fréquemment quand vous faites vos courses.

1. Certifications des produits bios

Agriculture biologique (AB)

Il s’agit d’un label officiel, conçu en 1985, par le ministère de l’Agriculture. Il garantit un mode de production respectueux de l’environnement, de la biodiversité, du bien-être animal et de la santé humaine, conformément à la réglementation européenne encadrant le bio. Facultatif, il peut être apposé en complément du label bio européen, Eurofeuille, qui est, lui, obligatoire sur les denrées bios. Le logo AB identifie des denrées